Luis Suárez, el último uruguayo de la saga del Atlético

Cuando Luis Suárez entró en el museo del Atlético lo que más le llamó la atención fue la Bota de Oro que Diego Forlán consiguió con la camiseta rojiblanca. «No sabes lo que significabas para mí en los principios, cuando te llamaba de Holanda y estabas jugando acá, me acuerdo de que cuando festejabas me alegraba de tus goles. Va a ser una linda experiencia, un lindo desafío», le dijo después cuando el «7» le sorprendió con una videollamada para darle la bienvenida al mismo lugar donde Forlán triunfó no hace demasiados años.

Luis Suárez es un hombre feliz, el continuador de una dinastía de uruguayos que se mantenían representados en el club con José María Giménez. «Llegas a un lugar en el que se trabaja muy bien, hay muy buena gente», le advierte Forlán.

Suárez es el continuador de una saga de goleadores uruguayos como Forlán y Polilla Da Silva, o como Diego Alonso, Pichichi en el año del ascenso de Segunda y que ahora entrena en la MLS al Inter Miami de David Beckham.

Pero Simeone lo ve hijo de otra estirpe, la de los delanteros que ha tenido a lo largo de los últimos ocho años en el club. «Hemos tenido la suerte –cuando tuvimos a un muy buen Falcao, a un muy buen Costa, a un muy buen Griezmann–, de acercarnos a competir hasta el final por todo. Ojalá que esta llegada de Luis con la presencia de Costa más el crecimiento de Joao, más la compañía de Carrasco, de Vitolo, de Correa, de Lemar nos permita mejorar, siempre intentando mejorar lo que hicimos la temporada pasada», dice el Cholo. «Se le ve con mucho entusiasmo y con mucha ilusión y claro estará convocado a disposición del equipo y mañana resolveremos si arranca de inicio o entra en el segundo tiempo», asegura el preparador rojiblanco.

Suárez es el carácter uruguayo que representaba Godín, y que tan bien se adapta al Atlético, mezclado con el gol. «Es una referencia importante para todo el equipo, tiene un gran juego de espaldas. Sus movimientos dentro del área rival es donde mejor se desarrolla. Ante la posibilidad que Álvaro [Morata] tenía de salir entendíamos que la mejor manera de mejorar era buscar a alguien que supere en goles la pasada temporada», asegura Simeone.

Luis Suárez marcó 21 goles el año pasado entre todas las competiciones, cinco más que Morata, que fue el máximo goleador rojiblanco. «Él estaba convencido desde el primer momento que hablamos de que este era el mejor lugar para seguir mostrando que sigue estando vigente», asegura Simeone.