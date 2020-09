Así superó la depresión Paula Badosa, la tenista pillada con David Broncano

El tenis es uno de los deportes que más exigencia mental pide. Lo sabe bien Paula Badosa, la tenista española, que ha saltado a las páginas del corazón por su relación con el presentador de La Resistencia David Broncano.

Campeona del Roland Garros junior en 2015, después ha vivido el lado más amargo del deporte de élite tres años después: «Pasé por muchos momentos de ansiedad, de depresión, lo reconozco. Estuve con especialistas para que me ayudaran a salir de ahí porque no tenía ganas ni personal ni profesionalmente de hacer nada. Perdía la ilusión de jugar al tenis, no disfrutaba nada cuando iba a jugar, sentía una presión y una obligación y unos miedos y no quería competir ni entrar en pista», aseguraba cuando miraba hacia atrás.

Quería compartir algo con vosotros. En los últimos meses sufrí depresión, ansiedad y tenía miedo de salir a pista a competir. Es lo que no se ve del deporte de alto nivel. Pero he trabajado para volver a ser feliz y tengo claro mi camino: #FightForIt 💪pic.twitter.com/dhWNJ2NmNi — Paula Badosa (@paulabadosa) July 19, 2019

Consiguió superarlo y logró mentalizarse para ser una tenista que compite con las más grandes: El monento de verdad pienso que fue el verano de 2019. Llevaba meses con poca confianza, con poca autoestima y Xavi me hizo creer que podía ser Top 100. Hice unas ‘semis’ y a parti de ese momento hubo un cambio en mi", aseguraba en la publicación la industria del tenis.

El entrenador Xavi Budó la cambió: "Xavi siempre ha creído mucho en mí y me ha ayudado para seguir adelante porque cuando tienes a alguien al lado que cree tanto en ti al final tú acabas creyendo más en ti y te da esa fuerza para seguir avanzando. Él me dijo las cosas muy claras, muchas verdades que a lo mejor a mucha gente no le gustaría escuchar, pero lo asimilé bien porque tenía muchísima razón en todo», añadió.

Éste reconocía que tuvo que cambiar su mentalidad: "Estaba un poco en un túnel oscuro, y quise recordarle lo buena que era y que le había dicho en tiempos pasado cuando estaba con nosotros», indicó, remarcando que la tenista debía cumplir «un proceso como persona y tenista para llegar a cumplir sus sueños».