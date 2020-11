Maradona ha muerto, pero su recuerdo es interminable, por lo que hizo en el campo y por lo que hizo fuera de él. Reivindicativo, polémico, nunca se callaba. Sus frases también perdurarán.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, dijo en una sentencia que ya ha pasado a los anales del fútbol mundial, por el respeto con el que trata al fútbol. Fue en su retirada, en el campo de Boca, con una emoción tremenda e inolvidable.

- “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este”. Era un chaval de 12 años, pequeñito, con piernas fuertes, al que la televisión le hizo un reportaje. No todos pueden decir que han cumplido sus sueños.

“Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono.” Maradona es casi el prototipo de la historia dramática, de la película del niño que logra lo que había soñado y se convierte en el rey del mundo, para depués caer con tristeza.

- “¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan”. Ése gol fue vengar una guerra, cambiar, durante noventa minutos y en un campo de fútbol lo que había pasado en las Malvinas. Saltó y di a la pelota con la mano. No había Var.

- “Me cortaron las piernas”. Llegó al Mundial de Estados Unidos de 1994, probablemente con sobrepeso, pero dispuesto a la que podía ser su última gran batalla futbolística. Metió un gol, lo celebró ante la cámara. Después, no pasó el control antidoping.

- “Fui, soy y seré drogadicto”. Si hubiese podido jugar al fútbol toda la vida o se hubiese podido centrar sólo en eso, quizá hubiese sido otro. Pero no pudo ser: las drogas, sobre todo, pero también el alcohol fueron arruinando su vida. Primero sin darse cuenta y después degradándola y achicándola en el tiempo. Ha muerto joven.

- “Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?”. Pero cuando era consciente, sabía que las drogas, en vez de ayudarle, le hicieron más daño, como futbolista y como persona.

- “Muchas veces me dicen ‘vos sos Dios’, y yo les digo ‘están equivocados’. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol”. Maradona era Dios y aunque no lo quisiera creer no podía dejar de serlo. Todo el mundo se lo recordaba a cada instante. En Argentina y en el resto del mundo existe una iglesia maradoniana. Aunque él insistiese en ser humano. Era Dios. No había otra manera. Sólo que con un defecto, con un problema: mortal.

-”Que la chupen y sigan chupando”, dijo como entrenador de Argentina, después de una victoria tras muchas críticas. “Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Ahora es otra película”. Ese era su carácter.

“Les pedí a mis jugadores que explotaran y explotaron”, manifestó Maradona, que reveló las palabras que dijo a sus pupilos antes del choque.

- “Messi no tiene personalidad para ser líder”. Su heredero, con el que Maradona siempre tuvo una relación complicado. Dicen que le enseñó a tirar faltas. Les comparaban continuamente y puede ser que en algún momento, Maradona tuviese miedo de perder el pedestal en el que estaban. Fue su seleccionador también y tuvieron buenos momentos.

- “Yo nunca quise ser un ejemplo”. Pero lo era, futbolísiticamente sobre todo. El problema para él y para todos es que queremos que los que son excelentes en su campo lo sean también fuera de él. Maradona no dudaba ni tenía miedo cuando estaba sobre el césped, pero necesitaba agarrarse a algo, a las adicciones, cuando se acaba el partido y el vacío vital le consumía de una manera que no podia soportar.