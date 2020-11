El último audio de Maradona antes de morir: “Cuida de mi ángel”

Las noticias alrededor del fallecimiento de Diego Armando Maradona no cesan. Una de ellas es la emisión en el programa Secretos Verdaderos, de la cadena América TV, del último audio de que se tiene de Maradona.

Es un audio de WhatsApp que, días antes de fallecer, Diego le mandó a Mario Baudry, novio de Verónica Ojeda, quien fuera pareja de Maradona y con la que tuvo a su hijo Diego Fernando, el más pequeño de sus descendientes.

“Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel, que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, le dijo Maradona a Baudry sobre su hijo Diego Fernando.