El Real Madrid perdió contra el Shakhtar en una segunda parte en la se le vio apagado, superado por su propio miedo y sin voluntad para dar la vuelta a un partido que no supo resolver cuando tenía de cara y que se vio incapaz de afrontar cuando vinieron malas

1) Un equipo frágil

Lo explicó Modric nada más acabar el encuentro en Kiev: “Cuando el rival se pone por delante perdemos la confianza y no jugamos como jugamos antes de que nos metieran gol y eso hay que cambiarlo y buscar soluciones”. El Madrid hizo una buena primera parte y al primer golpe en contra, se deshizo. Le sucedió algo parecido en el choque en Alemania en Champions, aunque ahí encontró la fuerza para empatar al final. Se siente inseguro y la impotencia al no marcar goles cuando domina se convierte en algo patológico: “En el segundo tiempo, después de que marcan ellos cambia todo. Desde ahí empezamos a jugar otro partido y empezamos a estar muy nerviosos en el campo sin hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Es difícil de explicarlo”, decía Modric, el mejor en el primer tiempo.

2) Sin gol

No resuelve cuando puede, no llega con contundencia a los últimos metros. Asensio tiró al palo y poco más. Según las estadísticas, remató casi el doble que el Shakhtar y contra el Alavés, hizo lucirse a Pachecho. Cuando el equipo está fresco, llega con más o menos facilidad al borde del área, pero ahí se lía. A veces Zidane se decide por los centros al área, pero necesita un rematado. Cuando quiere jugar por dentro, como hizo con Odegaard en Kiev, no ve los espacios. “Lo único es que nos cuesta meter el primer gol, que nos haría el partido más fácil”, dice Zidane.

3) Mal atrás

El primer gol del Shakthar llega tras un saque de esquina a favor del Real Madrid que acaba en un rebote de Mendy a la espalda de Varane. El francés reacciona como puede, pero llega tarde. Le cuesta mostrar seguridad cuando no está Ramos y es un mal que empieza a ser más estructural que coyuntural. Ni siquiera tiene que sufrir mucho el Madrid para hacerse daño. El Shakhtar llegó sólo en la segunda mitad y con eso fue suficiente.

4) Jugadores

No hay nadie que rompa, que dé un golpe para ponerlos firmes. Modric parece que es el que más manda en el campo, pero no es suficiente. A los veteranos los partidos se les hacen muy largos, pero los jóvenes no terminan de responder de manera cotinuada. Un día Rodrygo se ilumina, pero al otro pasa inadvertido. El efecto Vinicius se ha olvidado y cada vez tiene menos minutos. Sí los juega Asensio, que empezó bien contra el Shakhtar, pero no completó el partido como debía. Odegaard no es ni por asomo el que parecía en la Real Sociedad. En un año sin fichajes, son ellos los que tienen que dar la cara, pero parecen superados por la timidez o el desconcierto.

5) Las bajas

No es fácil competir cuando los jugadores van cayendo y apenas puedes hacer un once. La ausencia de Ramos es un drama. Pero es que un día Hazard hace un golazo y después no puede jugar más. O Fede Valverde romper a jugar y es decisivo por sus llegadas al área y de repente, se rompe. O el caso de Carvajal, que da impulso a la banda derecha, pero sólo un parentésis entre lesiones. Los jugadores no tienen regularidad y así no la puede tener el equipo.

6) Zidane

Dice que no va a dimitir y que se siente fuerte. Pero su fortaleza depende del respaldo que sienta en el club, que ahora está en el aire. No siempre han gustado las decisiones del francés, lo que pasa es que Zizou siempre encontraba la manera de alcanzar un título, cuando parecía imposible. Hace algo más de un año, también en Champions, se jugó el puesto en un partido en el campo del Galatasaray. Queda una semana para el último encuentro de la fase de grupos y ya el sábado espera el Sevilla. Zidane no ha encontrado el equipo ideal y su confianzan en algunos jugadores no le ha sido devuelta con fútbol. El va a defender al vestuario, al menos, públicamente, hasta el final.