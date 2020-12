¿Podría volver Cristiano al Manchester United?

Los medios ingleses se han hecho eco de informes técnicos del Manchester United que abrían la puerta al regreso de CR7. Según publica The Sun, el club habría recibido el apoyo de sus patrocinadores Chevrolet, que estarían dispuestos a ‘ayudar a financiar’ el fichaje.

El portugués deslumbró a los aficionados en Old Trafford entre 2003 y 2009, antes de partir hacia el Real Madrid por un récord mundial de 96 millones de euros.

Ronaldo, de 35 años, pasó nueve años en el Real Madrid antes de unirse a la Juventus hace dos años. Pero con el equipo de la Serie A sintiendo la presión financiera de la pandemia de coronavirus, su estrella más cara podría estar disponible el próximo verano.

Hace meses ya se rumoré que que el equipo inglés estaba interesado en hacer una oferta por su ex número 7. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro no es barato, con salarios de más de 600.000 euros a la semana. Pero los Diablos Rojos podrían contar ahora con una ayuda. Los patrocinadores de la camiseta Chevrolet creen que valdría la pena comercialmente ayudar a financiar un movimiento para traer a Ronaldo de regreso a Old Trafford.

La compañía automovilística estadounidense ha visto el impacto positivo que Ronaldo ha tenido en las ventas de Jeep, patrocinador de la camiseta de la Juventus, durante los últimos dos años. Y también el hecho de que las acciones de la Juve subieron un 30 por ciento en la bolsa de valores de Milán solo una semana después de la llegada de CR7

Estos factores, afirma el informe, han convencido a Chevrolet de las ventajas de invertir en la vuelta del delantero. Durante el primer periodo de Ronaldo en el United, ayudó al equipo de Sir Alex Ferguson a ganar tres títulos de liga consecutivos, así como la Liga de Campeones en 2008. En el Real Madrid sumó otras cuatro coronas europeas más, así como dos Ligas. El pasado martes, anotó el gol número 750 de su carrera, cuando la Juve venció cómodamente al Dynamo de Kiev por 3-0.