El día que nació el primer reglamento de fútbol: 14 normas, sin córners y sin árbitro

El fútbol no siempre se ha jugado como se juega hoy. Las normas y reglas han evolucionado de tal manera que el deporte que hoy conocemos sería irreconocible para los pioneros del deporte rey. En la primera mitad del siglo XIX, hace ya casi dos siglos, no habían reglas escritas y se jugaba de acuerdo al lugar donde se practicase.

Con la popularización del Fútbol en los colegios y universidades y la proliferación de clubes de Fútbol, se hace necesaria la concreción de unas mismas reglas del juego para todos; y así poder organizar partidos entre ellos e ir universalizando el juego. Finalmente, tras varios intentos fallidos, se concreta una una reunión el 26 de octubre de 1863 en la Freemason’s Tavern de Londres, donde se citan representantes de once clubes ingleses: Barnes, Charterhouse, Perceval House, Keningston School, War Office, Crystal Palace, Blackheath Propietary School, The Crusaders, Forest, No Name’s Club y Blackheath.

La FA no tenía una intención globalizadora del fútbol, más bien todo lo contrario. Era una sociedad muy restringida, egocéntrica y limitada para aquellos clubes y sociedades de la alta burguesía inglesa. Era un deporte elitista, un “juego de caballeros”.

La primera decisión fue constituirse en sociedad, fundando la Football Association, nombre que, por analogía, también se aplicó al nombre genérico del juego. El nombre oficial del juego (deporte) no es “football” (fútbol) sino “football association”. De hecho, una derivación de la palabra, “Association”, es “Soccer”, que se sigue usando en EE.UU. para el Fútbol.

La segunda decisión es utilizar las Reglas de Cambridge como base para la elaboración de unas reglas universales. Y la tercera hacerlo con el propósito de formalizarlo desde los principios de la “igualdad, la seguridad y la diversión”.

Se celebran seis reuniones hasta que el martes 8 de diciembre de 1863, ya con diez miembros, pues Blackheath se había retirado por no haberse permitido las patadas por debajo de las rodillas, se llega a un acuerdo definitivo de 14 reglas.

La redacción de las reglas del Football Association corre a cargo de Ebenezer Cobb Morley, representante del Barnes Club. Ese mismo día se ponen en práctica las nuevas reglas del juego con un partido entre el Barnes Club y el Richmond Club.

Las 14 Reglas del Football Association de 1863 sentaron la base normativa del juego y desde entonces se han mantenido como la esencia reguladora del mismo, aunque, se ha ido adaptando a los tiempos.

Las 14 Reglas del Football Association

De forma resumida, estas primeras 14 reglas, que mantienen muchas similitudes con su “hermano” el Rugby, son las siguientes:

1. Medidas: el terreno de juego debe tener un máximo de 200 yardas (183 m.) de largo y 100 de ancho (91,5 m.); y las porterías: ocho yardas (7,3 m.) entre dos postes verticales (no hay larguero). Actualmente los campos son mucho más pequeño (máximo de 120×90 m.), pero la distancia entre los postes se mantiene exactamente igual.

2. Sorteo inicial: el ganador elige campo y el perdedor saca con una chut adelante. En la actualidad se puede elegir campo o saque.

3. Saque tras gol: tras conseguirse un gol, se cambia de campo y saca de centro el equipo que lo haya recibido.

4. Gol: se consigue al pasar el balón entre los postes (o su espacio), pero sin ser lanzado. El gol se conseguía conduciendo el balón entre palos (como el ensayo en Rugby), por lo que no hacía falta larguero. Los goles se contabilizaban haciendo una marca en los postes, de ahí la expresión “marcar un gol”.

5. Saque de banda: cuando el balón sale de banda, saca el primero que coja el balón y lo lanza al campo en línea recta, no estando en juego hasta que toque el suelo. En la actualidad, saca el equipo contrario al que lanzó el balón fuera y hacía donde quiera.

6. Fuera de Juego: Fuera de juego: incurre aquel jugador atacante que esté más adelantado que el balón en el momento de producirse un pase avanzado.

7. Saque de fondo: cuando el balón sale por detrás de las porterías, se pondrá en juego con un “golpe franco” por el equipo que lo lanzó. En caso del atacante será a una distancia de 15 yardas (13,7 m.) de la portería en línea recta del lugar por donde salió. No existían los córneres.

8. Fair-Catch: si un jugador coge el balón con las manos directamente en el aire y lo reclama clavando el talón en tierra, tiene derecho a un tiro libre.

9. Manos: no se puede avanzar con el balón en las manos.

10. Irregularidades: no se puede zancadillear, dar patadas o sujetar a un contrario.

11. Manos II: no se puede lanzar ni pasar el balón con las manos.

12 Manos III: no se puede coger el balón del suelo con las manos.

13. Manos IV: tras botar el balón en el suelo se puede coger con las manos y pasarlo. Esta norma evolucionaría hasta la supresión total de las manos, salvo las “involuntarias” y el portero dentro del área.

14. Borceguíes: no se permiten clavos salientes, placas de hierro o gutaperchas (refuerzo de goma) en las suelas o tacones.

Actualmente, las reglas son determinadas por la International Football Association Board (IFAB), formada en 1886 tras una reunión en Manchester donde se concentraron las asociaciones de futbol escocesa, galesa e irlandesa. La creación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se dio en París el año de 1904 e inmediatamente se adhirió a las Reglas del Juego de la Asociación de Futbol.