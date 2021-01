El tatuaje de las hijas de Maradona provoca una ola de imitadores: ¡Estamos desbordadas, manden fotos!

Una de las maneras de recordar para siempre a un ser querido que se muere es tatuárselo y eso es lo que han hecho Dalma y Gianinna para homenajear a su padre, Diego Armando Maradona. Antes de fin de año, las hijas del astro argentino se tatuaron un 10 en sus tobillos e incentivaron a los maradonianos a que lo copiaran.

En su momento, Dalma había posteado que les escribieran para que ellas les pasaran el diseño original. Pero fueron tantas las peticiones, que decidió subirlo a sus historias de Instagram. Según explicó, fueron más de 50.000 personas las que le mandaron un mensaje y se mostraron dispuestas a marcar el 10 en su piel.

“Para todos los que me piden el tatuaje original... No lo puedo pasara 1 a 1 porque me lo pidieron más de 50.000 personas. Gracias por tanto amor y si se lo tatúan, mándenme foto”, publicó Dalma.

Y continuó: “Subí la imagen original del tatuaje del (10) y me la siguen pidiendo... Con Giani le llevamos esa imagen al tatuador. Hagan captura de pantalla y listo. Y obvio mandenme foto. Nunca me voy a cansar de agradecer tanto amor”.

El tatuaje de las hijas de Maradona

Este es el modelo que eligieron las hijas de Maradona para honrar al 10, que tiene millones de tatuajes alrededor del planeta. Tal vez el más famoso es su firma, con el mismo 10 que incluyeron Dalma y Gianinna, pero también hay obras de arte con su cara, el gol a los ingleses en el Mundial de 1986 o el capitán levantando la copa del mundo.