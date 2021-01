La crítica de Alfonso Reyes a la lentitud con la que se están administrando las vacunas contra el Covid-19

Alfonso Reyes sabe el daño que el coronavirus te puede hacer. El ex jugador de baloncesto y presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales tuvo Covid-19 y estuvo ingresado y lo pasó mal. La llegada de la vacuna ha traído esperanza, pero Reyes critica que no se esté vacunando más rápidamente: “Que no se vacune todos los días y en turnos de 12 horas como mínimo, me parece increíble. Cueste lo que cueste, no es dinero para lo que estamos viviendo”, asegura en Twitter.

El ex internacional español se ha mostrado muy crítico estos meses con la gestión que el Gobierno ha hecho de la crisis sanitaria y su nueva pelea es por las vacunas. Algunos negacionistas le han contestado en redes sociales y le dicen que se vacune él si quiere, y Alfonso Reyes les contesta: “Desde luego que quiero aunque haya pasado la enfermedad, nadie me garantiza que no me vuelva a contagiar con síntomas o peor. Ud. puede ponerse el último en la cola o no hacerlo, pero le aseguro que no se pasa bien cuando te pilla el hideputa. Es un bicho que mata”.