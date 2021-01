¿Se va a ir Sergio Ramos del Real Madrid? La pregunta es válida, la respuesta está en el aire. Las posturas de las dos partes están alejadas, pero la intención de ambos es que el capitán continúe siendo el líder de la defensa y el jefe del vestuario. Por si acaso, otros clubes europeos están al acecho

Todo depende de cómo va la situación en los próximos días. También la última renovación hubo varios enfrentamientos y acabaron firmando y jurándose amor eterno...hasta el próximo acuerdo. Es decir, hasta ahora.

El Madrid no quiere subirle el sueldo a Ramos y tampoco firmarle dos años sin bajárselo. El capitán no quiere firmar sólo por una temporada y quieren conseguir una subida de salario. La pandemia, que ha generado una crisis económica en todos los clubes y que el Real Madrid está solventando mejor que casi ninguno marca la negociación, pero también o sobre todo, lo que va a ser definitivo es el interés de otros clubes.

¿Y quién está dispuesto (o puede) pagar más de los 12 millones de euros que cobra Ramos y ofrecele un contrato por esa cantidad hasta que cumpla de largo los 37 años? Es una operación que puede no ser rentable, es un apuesta y hay que tener en cuenta varios factores: desde la aclimatación de un jugador nuevo a un equipo distinto con otra cultura hasta las envidias que puede desperta la llegada de un defensa con un salario tan alto.

Es verdad que no se paga traspaso, pero el sueldo y la edad imponen. Sergio Ramos, según El Chiringuito, ya puso un nombre encima de la mesa: el PSG, el rico equipo francés de Neymar, Mbappé y su amigo Keylor Navas. Es verdad que le vendría fenomenal un jugador con la jerarquía del capitán español para la defensa, pero también es cierto que el club francés cuenta con altas nóminas y que Neymar, por ejemplo, ya ha dejado muy claras sus preferencias por el jugador que quiere que llegue este verano: Messi.

¿Podría fichar el PSG a los dos? ¿Y si lo hace, podría además mantener a Mbappé? Son preguntas para las que nadie tiene respuesta, pero cuya solución se antoja, como poco, complicada. No hay traspasos, pero si un gran desembolso en las nóminas, que tendrían que aliviar por otro lado.

Quién iba a decir que el futuro de Ramos iba a estar ligado al de Messi. Porque el otro club que ha sonado para hacerse con el andaluz si finalmente no sigue en el Real Madrid es el Manchester City de Guardiola. Según la ESPN, el club inglés está muy atento a lo que sucede en Valdebebas, dispuesto a intentar convencer a Ramos para reforzar la defensa, quizá la zona del equipo más débil. Ahora bien, no es un secreto que si Messi pone medio pie fuera de Barcelona, uno de los equipos que va a ir a la caza es el City, sin ninguna duda. Messi ha reconocido que Guardiola es, junto a Luis Enrique, el entrenador con el que más ha aprendido. También con el que más disfrutó. Puede que le atraiga acabar sus años en el fútbol de élite con el entrenador con el que empezó.

Y, entonces, surge la misma duda: ¿va a fichar el City a Messi y Ramos? Sería, como con el PSG, una operación tremenda. Puede que los franceses y los ingleses se rifen a cada jugador.

O puede que hagan cuentas y no puedan hacer la oferta que Sergio Ramos está esperando para hacer frente y subir con argumentos lo que le ha ofrecido el Real Madrid. A diferencia de la vez que habló de China, esta vez tiene a su favor que acaba contrato y no necesita que nadie ponga dinero, lo que haría su traspaso casi imposible. En su contra, que estamos en una pandemia mundial y que más allá del City o del PSG, no parece que ningún club pueda permitirse tirar la casa por la venta en estos tiempos. En Alemania como en Italia o en Inglaterra no hay aficionados y los clubes apenas pueden sanear sus cuentas. Las opciones de Ramos, en realidad, no son muchas.