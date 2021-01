El miércoles en el Hotel Huerto del Cura, se reunieron Ramos y Florentino en la habitación del futbolista, según ha desvelado El Chiringuito y tuvieron una conversación muy importante acerca de su renovación y el futuro del capitán en el Real Madrid.

“No acepta la propuesta que me habéis hecho”, le dijo el capitán del Real Madrid al presidente, que están dando vueltas acerca de cuántos años y cuánto tiene que subir no el sueldo del central. El Madrid le ofrece un año con el mismo sueldo o dos si se rebaja de nuevo un 10%, según anunció Josep Pedrerol.

Fue ahí cuando el central blanco jugó sus cartas. Esta vez tiene una mano mejor que en la última renovación, puede escuchar, firmar y marcharse del club blanco sin que éste reciba nada porque acaba contrato esta temporada: “A partir de ahora, voy a escuchar a ofertas”, le dice entonces Ramos. E

Ahí puede estar la clave de todo. La oferta del Real Madrid es la que es de acuerdo con las circunstancias y los números del club en este tiempo de crisis absoluta en todos los sectores. Pero será buena o mala dependiendo de si hay alguien en el mercado hace otras ofertas mejores al capitán del Real Madrid. Si le llegan muchas proposiciones interesantes, comparará y puede considera que la del club blanco se queda corta. Si no le llega ninguna que la mejore, la que le hizo Florentino Pérez es la mejor. Eso lo sabe Ramos, que una vez más volvió a jugar sus cartas: “En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo y que me van a fichar a mí y a Messi”, dice el sevillano según el programa de Atresmedia. En la última negociación habló de una oferta de China, pero nunca estuvo claro, nunca llegó nadie con dinero y todo se olvidó como si no hubiera sucedido.

El presidente del Real Madrid no se inmutó ante lo que dijo su futbolista. Si hay un club del que tiene información es el PSG con el que las relaciones son excelentes y al que se mira de vez en cuando para comprobar el ánimo de Mbappé. Considera Florentinoque no va a haber un movimiento del PSG, no piensa que vayan a hacer un gasto tan importante en un verano en el que, pese a que está financiado con dinero de los jeques, la pandemia también puede hacerles daño y tiene que mantener el fair-play económico.

El Madrid anda con tiento porque dentro del club se considera que hay que mirar al horizonte y al futuro para salvaguardar las cuentas de la entidad. Son tiempos peligrosos, con mucha incertidumbre y hacer movimientos arriesgados pondría en peligro la estabilidad de todo.

Ramos, por su parte, cree que no se le quiere pagar de acuerdo con sus méritos. Hace cuentas de lo que representa ahora mismo para el equipo y de lo que ha sido en estos últimos años, compara y ha decidido que con 34 años (35 en marzo) se merece que el club haga con él un pequeño esfuerzo económico con el que demuestra que se le valora como él cree que se merece.

La conversación no significa que no vaya a haber acuerdo, sólo que cada parte maneja sus argumentos en busca del mejor punto de unión. Ahora el asunto está tirante y puede romperse, pero también pueden acercarse y firmar en el momento más inesperado. Las conversaciones entre las estrellas y los clubes siempre son parecidas, aunque aquí el punto de partida de ambos es el mismo: quieren seguir juntos. El asunto es si encuentra el modo de hacerlo.