Los mensajes de Trippier, del Atlético, a sus amigos: “Sube la apuesta”

Al mismo tiempo que Kieran Trippier estaba a punto de dejar Tottenham para irse al Atlético de Madrid, enviaba mensajes por WhatsApp para mantener a sus amigos informados sobre cómo iba el traspaso. No sólo es que estuviesen interesados en saber a qué país se mudaría Trippier, es que también esperaban ganar algo de dinero apostando por eso. " ¿Debo apostar a que te vas allí? ‘, escribió un amigo la noche del 14 de julio de 2019, un amigo. “Lo puedes hacer ’’, respondió Trippier.

Pero el amigo quería certezas: `` ¿100% Tripps? ’'

-``Sí amigo ’', respondió el jugador.”Pero no me culpes si algo sale mal. ... No debería, pero sólo te lo digo’'. Luego Trippier fue más directo: “Sube la apuesta todo lo que quieras, amigo”.’

Al proporcionar información privilegiada que podría usarse para apostar, Trippier infringió las reglas de la Asociación de Fútbol Inglesa diseñadas para proteger la integridad del juego. Los detalles de los mensajes sobre la transferencia y las apuestas estaban en las 41 páginas publicados por la FA el martes. A pesar de que Trippier no fue acusado de ningún arreglo de partidos o apuestas impuestas, se impuso una sanción de 10 semanas del fútbol “Simplemente no aceptamos que se lean estos mensajes como ‘bromas’ ‘, dice la comisión sobre Trippier. “El propósito de los mensajes es bastante claro”.

La FIFA confirmó, sin embargo, que la aplicación de la extensión a nivel mundial de la sanción de diez semanas a Kieran Trippier, impuesta por la Federación Inglesa, está de momento en suspenso mientras dure el proceso de apelación del Atlético de Madrid ante la Comisión de Apelación del organismo internacional, por lo que el lateral está habilitado para jugar con su equipo.

“A raíz del recurso y, concretamente, la solicitud de medidas provisionales presentada por el Atlético de Madrid, la Comisión de Apelación de la FIFA ha aprobado suspender la extensión (a nivel internacional) de la sanción contra Kieran Trippier hasta que concluya el procedimiento ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.