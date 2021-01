El brutal ataque de Cassano a Dybala: “Con presión se mea encima”

Antonio Cassano es conocido en el mundo del fútbol por ser alguien que no tiene pelos en la lengua. Ya retirado, su carrera como futbolista entre el 2000 y el 2017 estuvo marcada por las polémicas y ahora suele lanzar dardos sobre fútbol en las redes sociales En esta ocasión, el ex madridista no se coró a la hora de criticar a Paulo Dybala. El ex delantero de Roma, Milan, Inter, Real Madrid y la selección italiana, entre otros, disparó sin piedad contra el argentino: “Para usar la 10 de la Juventus debés estar a un nivel superior. Es un gran jugador pero no un campeón. Me da la impresión de que cuando tiene presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones de euros por temporadas. Por favor...”.

Cassano charló sobre Dybala en un directo de la red social Twitch que realizó junto a Christian Vieri, ex atacante italiano. Además de cuestionar el espíritu de Dybala ante la adversidad, también se metió en cuestiones contractuales justo cuando el argentino y la Juve negocian una renovación de su contrato, que vence a mediados del 2022.

El italiano también volvió a atizar a Lukaku: “No hay comparación con Cristiano. El luso estará en la historia con otros dos o tres en este juego, el belga es muy bueno con las defensas de ahora. Vieri, por ejemplo, era otra cosa, jugaba contra Stam y Maldini, no ante Luperto...”.