Ismael Serrano se mete con Ayuso y la respuesta de Alfonso Reyes no tiene desperdicio

La tercera ola del coronavirus está en camino y el cantautor Ismael Serrano escribió el martes un mensaje recordando lo que sucedió durante el confinamiento, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó Telepizza para repartir los menús infantiles a las familias que más lo necesitaban: “A ver, gente, que en lo mas duro de la pandemia decidieron encargar a Telepizza los menús infantiles de las familias más vulnerables. Que parece que se nos ha olvidado”, ha escrito el cantante, que nunca ha escondido su cercanía con las posiciones de izquierda.

Un frase así es evidente que va a crear polémica, pero al fin y al cabo, Twitter se basa en eso. Uno de los que le ha contestado esta mañana de miércoles ha sido Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto y muy activo en las redes sociales. Ha sido muy directo: “Lo que no se me va de la mente son los cerca de 80.000 fallecidos. Eso sí que es duro”.

Lo que no se me va de la mente son los cerca de 80.000 fallecidos. Eso sí que es duro. https://t.co/DF5N8QazRM — Alfonso Reyes (@alfreyes14) January 6, 2021

Ismael Serrano ha entrado en la conversación para aclarar que no entiende que tiene que ver una cosa con la otra, o mejor dicho, que se puede hablar de una cosa y también preocuparse por la otra: “A mí tampoco se me van de la cabeza los fallecidos. No sé a qué viene eso. Y a la vez que le den comidas insanas a niños vulnerables me parece grave”, le ha contestado el músico a Alfonso Reyes.

Aunque Alfonso Reyes no ha vuelto a contestar por ahora, otros usuarios sí que se han posicionado en esta pequeña disputa. Algunos recomendando a Ismael Serrano que no entre al tropo y otros diciéndole al cantante que quizá no era el momento de recordar eso cuando la cifra de fallecidos y contagiados por el virus no hace más que crecer.