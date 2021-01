Este es el jugador más caro del mundo

Marcus Rashford, delantero del Manchester United F. C. (de la Premier League), ocupa el primer puesto en la clasificación de los futbolistas más caros del mundo, según datos del centro investigador CIES Football Observatory.

Rashford tiene un valor estimado de 165 millones de euros, lo cual lo coloca bastante por delante de los demás jugadores.

El segundo puesto lo ocupa el noruego Erling Haaland, que juega como delantero en el Borussia Dortmund (de la Bundesliga de Alemania) y en la selección noruega, y tiene un valor de 152 millones de euros.

Según este centro especializado en análisis estadísticos, los otros jugadores más costosos son el defensor Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (defensa en el Bayern de Múnich) y Rúben Dias (Manchester City F. C.). Los valores máximos estimados para mediocampistas y porteros se registraron para Bruno Fernandes, del Manchester United F. C. (151 millones de euros), y Ederson Moraes, del Manchester City F. C. (80 millones de euros).

El delantero del Barcelona Lionel Messi ocupa el puesto 97, con un coste estimado de 54 millones de euros y el astro de la Cristiano Ronaldo, vale siete millones menos, ocupando la posición 131.