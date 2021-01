Así fue el entrenamiento militar de Garbiñe Muguruza: “Me ha abierto los ojos”

Participó en misiones de rescate en helicóptero, hizo buceo en cuevas, caminó con la brigada de montaña y participó en clases de defensa personal. Todo, junto a la Guardia Civil. Garbiñe Muguruza aprovechó buena parte de la pretemporada para realizar algo que venía tiempo pensando: experimentar un entrenamiento militar junto a cuerpos de élite en multitud de contextos.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar”, cuenta Garbiñe a ‘The National News’, ofreciendo más detalles de dichas experiencias en una entrevista desde Abu Dhabi, donde disputará el WTA 500.

Los jugadores de tenis no suelen tener mucho tiempo libre para buscar otras experiencias. La temporada es larga, los viajes son amplios y el espacio entre campañas, alrededor de un mes, no se presta a mucho más que un par de semanas de vacaciones para recargar energías, antes de que comience la pretemporada. Este último descanso fue muy diferente. Después de que el Abierto de Francia reprogramado concluyera el 5 de octubre, el WTA Tour organizó solo dos torneos más, en la ciudad checa de Ostrava y Linz en Austria, después de que el torneo asiático de otoño fuera cancelado por la pandemia de coronavirus.

Garbine Muguruza no jugó en ningún torneo, por lo que su campaña llegó a su fin después de su salida de tercera ronda en Roland Garros. Con el tiempo adicional en su calendario, la bicampeona de España de Grand Slam aprovechó para hacer algo un poco diferente: se incorporó a la Guardia Civil.

Durante su semana “experimental”, Muguruza participó en misiones de rescate en helicóptero, hizo buceo en cuevas, caminó con la brigada de montaña y participó en clases de defensa personal, compartiendo gran parte de la experiencia con sus 800.000 seguidores en Instagram.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar, desde que era una niña pero el momento nunca fue el adecuado al tener que jugar al tenis. Fue una semana increíble. Fuimos a Mallorca a entrenar allí y más que las actividades que hicimos, que fueron increíbles, simplemente compartimos con ellos el tipo de trabajo que hacen; es gente que no obtienen premios ni trofeos. Me encantó”.

Hubo un área que le resultó particularmente aleccionadora. La tenista española pudo compartir tiempo con la Guardia Costera, y comprobar en directo las dificultades de mucha gente en altamar o en las costas. “Fue bastante difícil porque ves a muchas personas necesitadas. Experimenté muchos aspectos del trabajo de la Guardia Civil y este me pareció bastante difícil. Me encantan todas las cosas de aventuras, pero hay una realidad más fea que tienen que enfrentar. Eso realmente me abrió los ojos”.

Tras su paso por la Guardia Civil, Muguruza inició una pretemporada “más larga de lo habitual” para prepararse para la campaña 2021, la décima en el WTA Tour. Su temporada comienza en un entorno nuevo y único. La pandemia sigue cobrando importancia y ha obligado a la WTA a crear un calendario especial para comenzar el año de manera segura y eficiente. El inicio de este calendario especial es el Abierto de Tenis Femenino WTA de Abu Dhabi, donde la española ha comenzado el año con victoria al imponerse a la francesa Kristina Mladenovic por 6-2 y 6-4 en primera ronda.