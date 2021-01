El polémico vídeo de Riqui Puig que crea debate en las redes sociales

Riqui Puig no está teniendo su mejor año en el Barcelona. Después de despuntar al final de la pasada temporada con Quique Setién, la llegada de Koeman al banquillo podía suponer un paso adelante, pues el holandés ha demostrado que cuenta con los jóvenes. Pero no está siendo el caso de Riqui, que apenas acumula 78 minutos entre todas las competiciones y al que le han abierto la puerta a una cesión, pero él quiere seguir en el Camp Nou. “Sin decir nombres, un futbolista joven no puede estar un año sin jugar”, dijo Koeman. Y Aleñá se ha ido prestado al Getafe...

El caso es que el tema Riqui Puig es frecuente en las conferencias de prensa del técnico azulgrana. Y el debate, también: que si se merece jugar más minutos, que si no. Pero la polémica se ha trasladado estos días al propio futbolista y a un vídeo que ha colgado en sus redes sociales. En él, aparece haciendo un bailecito mientras recibe la Play5, un regalo de Navidad. Los internautas se han dividido entre los que piensan que en su tiempo libre puede hacer lo que le dé la gana y los que consideran que dada su situación en el equipo, sobran este tipo de apariciones. No hay que olvidar que sólo tiene 21 años.