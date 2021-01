El Atleti continúa acumulando partidos pendientes por jugar. Ya son tres jornadas menos que Real Madrid y Barcelona y todavía no hemos alcanzado el ecuador de la temporada. El déficit de partidos no impide que los del Cholo sigan liderando la clasificación con la posibilidad de ampliar su ventaja con sus perseguidores puntuando mañana frente al Sevilla en una buena prueba para saber dónde realmente quiere estar el equipo. Buscar desde el inicio una victoria contra los de Lopetegui, que ayer renovó hasta 2024, puede ser una forma de quitarse la espina que supuso la derrota ante el Madrid principalmente por la paupérrima imagen ofrecida.

Haría muy bien el equipo rojiblanco en no conformarse con otra cosa que no sea la victoria ante los sevillistas. Y es que la zona de confort en la que vive el equipo de Simeone llega hasta el punto de ser eliminado por segundo año consecutivo en la Copa del Rey por un equipo de Segunda División B. El personal se echa a temblar ante la jugada maestra del técnico argentino dando a entender (se está convirtiendo en una costumbre tremendamente fea) que quizá no continúe al frente del equipo la próxima temporada. La realidad es que la negociación que garantice la continuidad del Cholo más allá de 2022 está cerca de cerrarse como no podía ser de otra manera. Diego ha llevado al club rojiblanco a un lugar donde no imaginaba ni por asomo estar hace tan sólo diez años. Por otro lado no existe equipo en el mundo donde el nivel de exigencia a la hora de conseguir resultados sea tan conformista como en el club rojiblanco. La simbiosis es perfecta.