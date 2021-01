Atlético-Sevilla. El fútbol, a dos grados bajo cero en el Wanda Metropolitano

Yannick Carrasco sorprendió al presentarse en el entrenamiento del Atlético con un Fiat Panda, un clásico con matrícula de Madrid aún que le permitía manejarse sobre la nieve con la misma facilidad que los otros 4x4 de la mayoría de jugadores rojiblancos. Junto a él viajaban Lemar y Vrsaljko y el vehículo llamó la atención de todos sus compañeros, como Marcos Llorente que publicó en las redes un vídeo adelantamiento que sufrió ante el clásico ochentero.

Carrasco tiró de imaginación y de la generosidad de un vecino para desafiar al temporal, que no impedirá que el Atlético reciba al Sevilla en el Wanda Metropolitano. Los jugadores tuvieron que entrenarse en el estadio ante las dificultades para acceder al Cerro del Espino, el lugar habitual de entrenamiento del equipo en Majadahonda.

«Había que buscar alternativas. Fuimos viniendo en camionetas. Las carreteras más importantes están bien, pero en las urbanizaciones hay dificultades para salir. Era necesario ir a los puntos de encuentro. Afortunadamente pudimos entrenar bien», dice Simeone.

Los operarios del club trabajaban desde el viernes para que el césped estuviera en condiciones de recibir al Athletic. El partido se tuvo que aplazar por la gran nevada. Las lámparas de calor y la calefacción, con un circuito a 30 grados de temperatura, ya trabajaron desde el viernes para intentar que el césped llegara en buenas condiciones al partido que no se disputó. Y han estado conectados de manera ininterrumpida todo el sábado y todo el domingo para que el estado del terreno de juego sea el más apropiado para recibir al Sevilla. Además, 30 trabajadores se han ocupado de despejar el césped de nieve y de hielo para que el equipo pudiera entrenar con normalidad el lunes.

«Hubo un gran trabajo de los empleados que trabajan en el campo de juego para que estuviera disponible para trabajar», explicó, por su parte Simeone. «El campo se ve muy bien, con un estado normal para poder competir. Y seguramente no habrá ninguna dificultad con respecto al terreno de juego», asegura el preparador rojiblanco.

Se prevé una temperatura que puede alcanzar los dos bajo cero durante el partido, pero el frío no pone en riesgo la celebración del encuentro a pesar de que en la mañana del martes se ha registrado hasta doce grados bajo cero en el estadio. El estado del césped permitió que el equipo pudiera entrenar en grupo por fin. «Pudimos entrenar en casa el sábado y el domingo un grupo pudo entrenar y los demás lo hicieron en su casa. No hay excusas, son las circunstancias y tenemos que estar preparados para todo lo que pueda pasar. Hoy por suerte hemos podido entrenar bien», reconocía el Cholo.

El Atlético sigue disfrutando de su posición de privilegio en la Liga, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid y cuatro sobre el Barcelona, aunque con tres partidos menos que sus dos máximos rivales.

El encuentro ante el Sevilla sirve para recuperar la primera jornada de Liga y que el campeonato vaya poniendo a todos los equipos a la misma altura, aunque eso ya no será posible al menos hasta el próximo mes de marzo. Eso si no hay temporales nuevos o incidencias provocadas por el Covid-19. Aunque Simeone se centra sólo en el partido. «Es un equipo que hace años que está compitiendo cada vez mejor», dice del Sevilla. «El Sevilla me gusta, es competitivo, tiene un carácter especial y seguramente competirá por la Liga», añade.