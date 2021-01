“Mi vieja dice que si salgo no vuelvo a entrar en casa. La p... retrasada”. Así habla la hija de Guti de su madre

Zayra Gutiérrez, la hija del ex futbolista Guti y de Arantxa de Benito vuelve a ser noticia por su comportamiento. Después de haberla liado en su fiesta de cumpleaños en la que no se cumplía ninguna de las mínimas normas de seguridad contra el coronavirus, ahora regresa a la actualidad por unos mensajes que ha hecho público su ex novio en el programa “Sálvame”.

Entre los mensajes que le enviaba llaman especialmente la atención los que se refieren a su madre, Arantxa de Benito, después de una discusión con ella. “Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La puta retrasada”, dice en los primeros mensajes. La conversación continúa. “Esto le haría ahora mismo a mi madre”, dice y envía una foto de su mano haciendo una peineta. “Y le daría de hostias”, añade. “¿Lo ves normal? Que me deje sin salir por una puta blusa”.

Mensaje de whatsapp de Zayra Gutiérrez