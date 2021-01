El Atlético hace oficial la llegada de Dembélé

El Atlético ha hecho oficial la llegada del delantero francés Moussa Dembélé, cedido por el Olympique de Lyon para lo que queda de temporada. El Atlético tiene una opción de compra al final de la temporada.

Juninho Pernambucano, una leyenda del Olympique de Lyon, lanzador de faltas increíble que contribuyó a los siete títulos consecutivos del club en los primeros años de este siglo, fue el encargado de abrir la puerta a la llegada de Dembélé al Atlético hace unoa días. Ahora, con traje y gafas de ver, es el director deportivo de la entidad. «Dembélé tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid», reconoció en la prensa francesa. «Ha perdido un poco la motivación, estamos en negociaciones con el Atlético», añadía.

La fórmula del fichaje es una cesión con opción de compra al final de temporada por unos 35 millones de euros. Dembélé es un futbolista joven, tiene sólo 24 años, pero tiene un recorrido extenso para su edad. Muy joven abandonó la cantera del PSG para fichar por el Fulham, pero fue en el Celtic de Glasgow donde empezó a llamar la atención de manera intensa.

Marcó 51 goles en 94 partidos y el Lyon pagó 22 millones de euros para que regresara a Francia. En su primera temporada marcó quince goles y dieciséis en la segunda, pero ha perdido terreno en este curso. Sólo ha marcado uno en 16 partidos, aunque la cifra es un poco tramposa. Ha sido titular en seis encuentros y únicamente ha completado tres. Desde el 27 de septiembre no juega un partido completo y de los últimos once sólo ha jugado desde el comienzo en dos.

Dembélé no estaba a gusto en el Lyon y el Atlético lo ve como el sustituto perfecto para Diego Costa. La marcha del internacional español ha dejado a Luis Suárez como único delantero del equipo. El francés puede ser un buen complemento para el uruguayo.

El Atlético le da la opción de disputar la Liga de Campeones, de la que el Lyon se quedó fuera al suspenderse el campeonato francés en el pasado mes de marzo, cuando era séptimo en la clasificación. Fue en Europa, precisamente, donde ofreció su actuación más destacada la temporada pasada. Marcó dos de los tres goles de su equipo en la sorprendente victoria ante el Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Desde entonces su participación en el equipo ha ido en descenso y ya no está pendiente de las llamadas de la selección, con la que aún no ha debutado. Marcó 13 goles en 25 partidos con la selección sub’21, pero la competencia en la delantera de la actual campeona del mundo no le ha permitido hacerse un hueco en las listas de Deschamps.

El Atlético puede permitirle el despegue que necesita su carrera y a Luis Suárez, un descanso que ahora no se puede permitir el equipo. El calendario de enero es menos exigente para los rojiblancos, que no se clasificaron para la Supercopa y que fueron eliminados de la Copa por el Cornellá. Pero a partir de febrero la concentración de partidos puede hacerse muy fa,tigosa para el estado físico del «9» uruguayo. Dembélé puede ser su solución y la del Atlético aunque de momento llega lesionado. Tiene una fractura en el brazo y tendrá que esperar un mes para debutar.