La polémica por el despeje de Unai Núñez en la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Athletic Club todavía colea. Para Marco Asensio era mano clara, pero las imágenes de televisión no despejaron ninguna duda porque simplemente no hubo repeticiones. El VAR estaba revisando la jugada y no hubo ningún tipo de repetición. La realización mostraba una jugada posterior que nada tenía que ver con la que Iglesias Villanueva estaba analizando.

A Luis Rubiales no le hizo ninguna gracia cómo se desarrolló la polémica. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol no se escondió y ofreció una explicación en Deportes Cuatro: “Debería de haberse visto y pido disculpas por ello. Es una tontería esconderlo. Fue un fallo de realización”. La jugada que se produjo en el minuto 96 desató la polémica porque el resultado era 1-2 para el Athletic. Movistar mostró después todas las tomas que tenía de la jugada.