La mano que reclama el Real Madrid y que no se vio en televisión en la Supercopa ante el Athletic

El final de la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Athletic Club tuvo suspense. Se revisó una acción, que en realidad eran dos que fueron casi seguidas y que en televisión llevaron a confusión. Por un lado, era una jugada entre Vesga y Ramos, una pugna en el área tras un balón colgado y que el árbitro Munuera Montero entendió que no era suficiente para señalar la pena máxima, y desde el VAR no vieron que fuera un error claro y manifiesto. La confusión llegó porque mientras se mostraba eso, el rótulo era que la tecnología lo que estaba repasando era una mano, que en ningún caso había en esa pelea. Pero sí en una justo anterior. En directo no se llegó a ver. #Vamos sí mostró después todas las tomas, cuando Unai Núñez se lanzó en plancha a despejar. La pelota parece que le pega en el hombro, pero no queda clarísimo. Asensio lo protestó mucho.

Después, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, pidió disculpas en los micrófonos de “Cuatro”: “La jugada no se vio en directo y fue un error. Se tendría que haber emitido, fue un fallo de realización. Es una tontería ocultarlo y hay que pedir disculpas cuando se hace mal. Me hubiera gustado que se viera en ese momento”