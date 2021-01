Zidane sobre Jovic: “Decir que la culpa de las salidas la tengo yo es lo fácil”

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que se ha “alegrado” de que el delantero serbio Luka Jovic haya anotado un doblete tras su marcha del conjunto blanco, y ha asegurado que lo “fácil” es pensar que el técnico tiene “la culpa” de la salida de los jugadores, además de advertir de que el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de este miércoles ante el Alcoyano no es una “trampa”, ya que saben lo que hicieron eliminando a un Primera, sino una “oportunidad” para “volver a ganar”.

“Me ha gustado que (Jovic) haya marcado dos goles, es lo que sabe hacer. Me alegro de lo que ha hecho, le deseo lo mejor porque es jugador del Real Madrid”, declaró en rueda de prensa sobre los dos goles anotados por Jovic en su estreno con el Eintracht de Frankfurt. “Decir que la culpa la tengo yo es fácil. También se dijo que la culpa con lo de Reguilón la tuve yo. Ha sido una buena opción comprar a un jugador como Luka. Tiene 21 años y futuro para demostrar el jugador que es en el Real Madrid”, añadió.

Sobre el duelo copero de dieciseisavos ante el Alcoyano, el técnico blanco aseguró que "no es un partido trampa". "Vimos lo que hicieron, acaba de eliminar a un Primera. Sabemos lo que está pasando en esta competición y lo que tenemos que hacer es estar al 100% desde el minuto 1. Jugando contra un equipo de Segunda B es justo lo contrario, sabemos contra quién vamos a jugar", manifestó.

"No es que sea una competición trampa, pero hay muchas sorpresas. Hay equipos que tienen la oportunidad de jugar contra equipos grandes y hacen cosas formidables. Hay que estar preparados, porque no hay equipos, partidos ni competiciones fáciles", prosiguió.

En este sentido, explicó que la Copa del Rey les aporta "la ilusión de ganar algo". "Trabajamos para ganar cosas, aunque lo nuestro es el día a día. No se puede ganar siempre, pero nos preparamos para eso. No la he ganado, tenemos ilusión por ganarla", afirmó. "Entrenamos muy bien. Hay jugadores que jugaron menos, pero es una oportunidad para hacer un gran partido y volver a ganar. Cada partido hay que elegir a once, y es lo que voy a hacer. Los jugadores están preparados, eso es bueno", expuso.

Sin embargo, el preparador francés rechazó hablar de las críticas tras la eliminación del equipo en semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club. “Que me canse o no, da igual, va a seguir. Parece que en el fútbol hay uno que gana y es bueno y los demás son malos, y no es así. Hay mucha gente que trabaja y muchas cosas detrás de un equipo y un club, no es solo ganar. Nos preparamos para ganar; cuando perdemos hay críticas y es parte del juego, pero no nos va a impedir trabajar. Hemos pasado momentos complicados y el Real Madrid siempre reacciona y cambia la situación”, señaló.

En otro orden de cosas, aseguró que las conversaciones por las renovaciones de Sergio Ramos y Lucas Vázquez no les distraerán de su trabajo. "Sergio y Lucas son jugadores del Real Madrid. Sabemos lo que hicieron, no va a cambiar nada. Siempre están enfocados en el Real Madrid", subrayó.

“Puede pasar de todo hasta el 31 de enero, mira lo de Jovic. Quiero mucho a mis jugadores, tenemos mucho que hacer y voy a contar con todos. Si pasa algo, veremos”, continuó sobre posibles marchas, antes de mostrarse de acuerdo con la frase de Ronaldo de que los grandes jugadores eligen dónde quieren jugar. “Pienso lo mismo que lo que dijo Ronaldo en su momento, pero cada uno tiene su contrato y sus cosas. No es bueno meterse”, concluyó, sin querer hacer mención concreta a Kylian Mbappé ni David Alaba, por los que fue preguntado.