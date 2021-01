Un futbolista trata de huir por el tejado en una fiesta ilegal al llegar la policía

Una situación casi de película tiene alterado al fútbol alemán y más concretamente al Borussia Mönchengladbach. En el partido que este martes ganó al Werder Bremen (1-0), el Borussia no pudo contar con uno de sus jugadores más importantes, Breel Embolo. El delantero nacido en Camerún e internacional con Suiza estaba suspendido por no respetar el protocolo de prevención contra la covid-19. “Sólo volverá a entrenar con el grupo después de dos test negativos”, aseguró el club. Según la versión oficial, el futbolista se habría reunido en Essen con un grupo de personas que no formaban parte de su núcleo de convivencia.

Sin embargo, la versión del diario Bild difiere mucho de la ofrecida por el Borussia Mönchengladbach. Según Bild, Embolo asistió a una fiesta ilegal, con docenas de personas y trató de escapar por el tejado cuando la policía entró en la vivienda. El diario contó que las fuerzas del orden lo persiguieron hasta otro apartamento y tuvieron que tirar la puerta abajo para llegar hasta él.

Embolo negó la versión de Bild. “Cometí un error porque no cumplí con las leyes de prevención de covid, pero no es cierto que haya asistido a la fiesta. Sólo estaba en las cercanías del lugar en el que se celebró la fiesta”, declaró.

La policía, sin embargo, tomó los datos personales de 23 individuos, incluyendo a Embolo. Bild insiste en que el futbolista estaba presente en la fiesta y que trató de huir de la policía cuando entraron en el apartamento. Fue entonces cuando Embolo habría escapado por una ventana, subió al tejado y desde allí entró por otra ventana a un segundo apartamento. Sin embargo, la policía lo persiguió y lo atrapó. Cuando llamó a la casa y no recibió respuesta, la policía habría derribado la puerta.

“Creo en la versión del jugador”, se limitó a decir el entrenador del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose.