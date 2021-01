“A Maradona lo mataron”

Mario Baudry el representante de Dieguito, el hijo de pequeño de Maradona ha contado qué es lo que le dicen cuando el niño pregunta qué le sucedió a su padre:” Yo le contesto la verdad. Hoy tengo que decir que lo abandonaron y lo mataron”.

Hizo esa dura declaración en la televisión argentina. Entonces una de las periodistas le preguntó que, con un frase tan tajante, quiza debería decir quien lo mató. Ahí ya no fue tan concreto y no quiso decir nombras acerca de qué pudo pasar: " Hay una internación domiciliaria que no se cumplió, hay gente con mucha responsabilidad que no la aplicó y de hecho tenemos un médico que solicitó una eximición de prisión por homicidio culposo”, dijo: “La causa está encaminada a que haya varios responsables”. Ahora se ha sabido que uno de los médicos de Maradona parece que falsificó su firma, por lo que todo está empezando a ser muy grave.

Para Baudry hay pocas dudas de la dejadez con la que se trató a Maradona en sus últimos días. Necesitaba cuidados que no supieron o quisieron darle: “Cualquiera que hubiera ingresado a la habitación hubiera visto la inflamación y cualquiera que hubiera estado ahí con un mínimo concomimiento sabía que tenía un problema en el ronquido cardiaco”, aseguró para dejar claro que no era un cosa de impericia o que se había pasado. Según él pudo haber intención o una dejadez tal que raya en lo que puede ser considerado como delito:“La pericia lo dice, es una muerte evitable y lo vengo diciendo desde el primer día: si Diego hubiera estado en cualquier casa de cualquier lugar del mundo, con un poco de cariño, se hubiera salvado”, insistió con una palabras muy duras, que sigue removiendo el largo final de Maradona: “Durante diez horas nadie lo visitó. Los médicos no estaban”.