La loca entrevista de Ibai Llanos a Marcos Llorente: “Me tocas los cojones...”

Ibai Llanos sigue dando pasos para ser aún más famoso. El domingo retransmitió el partido entre el Valencia y el Atlético por un canal de audio de Movistar y después hizo una entrevista a Marcos Llorente. No fue par nada una entrevista al uso. Ibai tiene su estilo y las entrevistas van sobre el entrevistado, pero también sobre él: “Marcos Llorente, la sensación del Atlético de Madrid. A mí me das incluso un poco de rabia macho, te tengo que decir. Que seas guapete vale. Pero tienes buena sonrisa, tienes buen cuerpo, juegas al fútbol... ganas... Me estás tocando ya un poco los cojones, la verdad.No me caes mal, pero me das rabia. ¿No te importa, verdad?”, fue como empezó la entrevista al centrocampista del Atlético de Madrid.

No le sentó mal a Llorente: “No hay problema. La madre que te parió”.

Yo las entrevistas las hago desde la más absoluta sinceridad. pic.twitter.com/yeH096iZYc — Ibai (@IbaiLlanos) January 24, 2021

Ibai siguió y le preguntó qué tal era entrenar con Simeone, si era duro. Y Llorente fue terriblemente sincero: “Las primeras dos semanas no se me van a olvidar nunca. Fue una salvajada”, dijo.

Ibai, entonces, le pregunta si le insultan, aunque sea por lo bajinio. “En el entrenamiento no, pero cuando me iba a casa o mientras nos gritaba cuando corríamos, obviamente. Todos los jugadores. Desde el primero al último. El que diga lo contrario, miente”, respondió Llorente, entrando al juego del entrevistador.

Luego hablaron de la dieta de Llorente, la dieta paleolítica. Ibai dice que la está haciendo: “Lo he pensado al verte, que se notaba. Entre eso y el paddle del otro día...”

“Hice mis puntitos, no lo hago mal”, le dice Ibai.

-“Esperaba más. Te has montado una pista en casa...”

“¿Quieres venir a jugar?”, le dice Ibai.

“Sí”, contesta Llorente, “con Juan”.

“Con José Juan, del Alcoyano”, bromea Ibai.

“Con Juan Lebrón”. Yo soy muy flojo, pero tu tres un poco flojito”, bromeó Llorente.