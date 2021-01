La continua reinvención de Carolina Marín

Carolina Marín, la mejor jugadora de bádminton. Es una afirmación que se ha hecho muchas veces a lo largo de los últimos años, porque ha sido capaz de ganar tres mundiales y unos Juegos Olímpicos, entre muchas otras cosas. Pero una vez ahí arriba, ¿qué? No es llegar y ya está, soy la mejor y gano a todas las rivales por el hecho de serlo. Es reinventarse y seguir mejorando para que no te muevan de ahí. Pero no ya a largo plazo, sino de una semana a otra. En las dos últimas, la onubense ha conquistado dos torneos Super 1.000 en la “burbuja” que se ha montado en Tailandia para que se pueda jugar contra el coronavirus. Son diez partidos sin ceder un set y repitiendo triunfo ante algunas rivales, como la número uno del mundo, la taiwanesa Tai Tzu Ying. “La verdad es que está teniendo una templanza y una capacidad de concentración en el plan de juego fuera de lo normal, a pesar del cansancio tanto físico como mental, por la acumulación de partidos. Los ajustes que hemos hecho de la semana pasada a esta, han ido bastante bien. Además, el como van adaptándose las rivales al juego de Carolina nos da una pista de cómo le van a jugar en el futuro, y nos dan ideas de cómo entrenar para provocar y evitar las cosas”, explica Fernando Rivas, su entrenador, en la cuenta de Sports Santander. Cada partido sirve para el momento y también para el futuro, para estudiar nuevos caminos por los que poder hacer daño a las mejores en las siguientes citas. El bádminton, y el deporte en general, es un aprendizaje constante.

Carolina sufrió un bajón mental tras el oro en Río 2016, después le llegó la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que se recuperó de manera sorprendente en tiempo récord, entrenando a la semana de la operación con una muleta. En 2021 se ha propuesto hacer más historia todavía defendiendo con éxito su triunfo el próximo verano en los Juegos de Tokio, sobre los que ahora mismo hay ciertas dudas por el Covid-19.

La española ha empezado impecable este año tan importante, pero quedan meses por delante hasta Tokio para seguir aprendiendo. La próxima cita son las Finales del World Tour, o Copa de Maestras (27-31 de enero), en el mismo escenario que las anteriores. Es la reunión de las mejores, un torneo que Carolina Marín nunca ha ganado.