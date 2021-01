Vincent Kriechmayr gana la primera carrera de Super-G de la temporada en Kitzbühel

Vincent Kriechmayr consiguió la primera victoria de su carrera en Kitzbühel en la carrera de la Copa del Mundo de Super-G disputada hoy en el Streifalm. Para Kriechmayr ha sido también su primera victoria y su tercer podio de la temporada.

Es su séptima victoria en la Copa del Mundo, la quinta en la disciplina de Super-G.

“Hoy he hecho una carrera muy buena, estoy muy orgulloso de mi forma de esquiar (...) No ha estado exenta de errores, pero he estado bastante al límite. Quería bajar sin compromisos. Prefiero salir antes que acabar otra vez a uno o dos segundos”, dijo Kriechmayr.

Es la décima vez que un esquiador austriaco gana el Super-G en Kitzbühel.

El resultado le ha llevado a lo más alto de la clasificación de la disciplina, pero ha dicho que quiere centrarse en su forma de esquiar. “El año pasado era mi objetivo, pero se me escapó el globo (por) tres puntos. Ahora sólo quiero esquiar a mi manera, ser lo más rápido posible. Eso es todo”.

Marco Odermatt terminó en segundo lugar, a 0,12 segundos del ganador, consiguiendo su cuarto podio de la temporada.

El campeón olímpico Matthias Mayer, el último austriaco que ganó un Super-G en Kitzbuehel en 2017, terminó en tercera posición a +0,55 segundos de su compañero de equipo. Es su tercer podio en las carreras de Hahnenkamm esta temporada. Mayer obtuvo un segundo y un tercer puesto en los dos descensos y añade el tercer podio de hoy a su historial.

Fue un gran lunes para el equipo austriaco, con 4 esquiadores en el Top 10: Christian Walder 5º y Stefan Babinsky 7º.