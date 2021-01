“Le metí una inflada de hostias”, habla el agresor del ciclista en Gran Canaria

Ha sido una de las imágenes más impactantes de estos días. Un pareja se baja del coche y él agrede a un ciclisa y le tira al suelo, mientras le grita que sea un hombre.

“Me da con un anillo bastante contundente. Me dijeron ‘menos mal que llevas el casco si no te hubiera matado”, ha asegurado el ciclista Raúl Márquez, en Cuatro, con evidentes marcas en la cara de la agresión sufrida. También ha estado en LaSexta explicando lo que había sucedido antes, aunque tampoco tiene mucha explicación: “Me adelantó un vehículo, de una forma peligrosa, después en el siguiente cruce estaba parado y me dice que si lo estoy persiguiendo, le digo que no, que casi tira a mi compañero”.

Ahí es cuando empieza todo. Cuatro ha estado también con el agresor: “Este tío viene y me abre la puerta y me da con la mano como para sacarme del coche”. Salen del coche: “Al quitarse él los zapatos fue cuando ya le metí un piñazo en la cara. En el suelo sí, ahí me ensañé un poco. Le di cinco o seis seguido. Le metí una inflada de hostias. A la península se va calentito”, ha añadido el hombre que le pega.

La historia no acaba aquí porque ahora se han cruzado denuncias “Le tuve que denunciar, cuando la ambulancia me traslada”, cuenta Raúl, con las lesiones en su cara. Al poner la denuncia se entera que el otro le ha denunciado a él. “La policía dice que han puesto una denuncia contra mi”, cuenta.

Raúl quiere, en LaSexta, dejar claro que ser ciclista es un deporte arriesgado, que se han perdido muchas vidas por despistes o por no guadar las medidas de seguridad: “En un abrir y cerrar de ojos podemos tener un accidente grave”