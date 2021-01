El gran desafío de Tsitsipas para 2021... En el que está implicado Nadal

Stefanos Tsitsipas ha concedido una entrevista a rolandgarros.com en la que habla de algunos de sus proyectos para este 2021. Respecto a los tenísticos, el jugador griego asegura cuál es uno de sus grandes desafíos: “Un objetivo realmente bueno sería vencer a Rafa Nadal en tierra batida, o en Roland Garros... Sería un objetivo realmente bueno”, asegura. “Creo que a todos les encantaría, especialmente a mí. Es un jugador tan difícil de enfrentar, muy difícil, muy consistente, con un espíritu de lucha increíble. Me considero un luchador pero él está a un nivel completamente superior, incomparable. Ese sería un objetivo realista, espero, no es mucho pedir“, añadió. No tardará mucho en enfrentarse al tenista balear, ya que están en el mismo grupo de la ATP Cup, primer torneo para ambos, previo al Abierto de Australia. Contra el zurdo, Tsitsipas tiene un 1-6 en contra en los cara a cara. Curiosamente la única vez que le ganó fue en arcilla, pero con el condicionante de la altitud de Madrid.

Así define Tsitsipas al jugador español: “No llaman a Rafa el jugador más difícil de vencer accidentalmente, hay algo detrás de eso. Para mí, personalmente, tiene una pelota muy pesada y se anticipa muy bien y tiene muy buenos movimientos en la cancha. Su agilidad es muy impresionante y la forma en que pelea, nunca se rendirá, eso lo hace muy, muy difícil“.

Más allá del tenis, el griego es una persona vitalista, muy activo en redes sociales y con proyectos mas allá de la raqueta. “Sé que tengo una gran carrera, he hecho algunas cosas buenas en el tenis, pero obviamente estoy comenzando y hay mucho camino por recorrer y muchos más torneos y oportunidades para mí. Pero siempre trato de ver el panorama general: está bien, juego al tenis, pero ¿qué pasa si puedo tener una influencia o algo que ofrecer además de mi tenis? Siempre trato de concentrarme en eso. No importa si juego bien o mal, está en mi naturaleza, es parte de mí. Quiero expandirme, quiero hacer cosas más grandes, no solo en el campo del tenis, sino también fuera de él. Y a través de la música, a través de vlogs, a través de la fotografía, a través de la construcción de una empresa, cosas así… permite conectar personas, permite compartir ideas”.