El Nadal más sincero: su opinión sobre las quejas de los tenistas en Australia, sobre ser el mejor, su relación con Federer...

Rafa Nadal está a punto de comenzar la temporada en la ATP Cup, después de haber pasado unos días de cuarentena en Australia. No lo ha pasado tan mal como varios compañeros y compañeras, que iban en vuelos con pasajeros que dieron positivo y tuvieron que pasar una cuarentena estricta y muy polémica, con algunas condiciones cuanto menos discutibles. Algunos tenistas como el argentino Pella criticaron lo que consideraban una actitud cómodo y poco crítica de Rafa y otros top en el asunto. El número dos del mundo ha hablado al respecto de ello en una entrevista a la CNN. Pidió verlo todo con “una perspectiva más amplia”. También habló de más temas

Las quejas de los tenistas en Australia

“Lo siento mucho por todos ellos, pero cuando llegamos aquí, sabíamos que las medidas iban a ser estrictas porque sabíamos que al país le está yendo muy bien con la pandemia. Es normal quejarse [...] pero por otro lado ves cuántos están muriendo en el mundo. Ves cuántos están perdiendo a su padre, a su mamá, sin tener la oportunidad de despedirse. Es algo real, no filosófico, eso es la vida real. Eso es lo que está pasando en mi país. Personas cercanas a mí están sufriendo esta situación”, aseguró el zurdo. Nadal aseguró que tenían que dar gracias por poder jugar al tenis, que son “unos privilegiados hoy en día” por poder seguir haciendo su trabajo y que deben intentar ser positivos.

Rivalidad con Federer

“Llevamos (él y Federer) muchos años compitiendo. Estoy encantado de formar parte de este momento de la historia. He podio hacer cosas que ni había soñado gracias al tenis: viajar a lugares a los que no imaginaba, conocer a mucha gente... Y en el tenis, siempre trato de hacer mi camino, de dar lo mejor de mí mismo cada día. Intento ser mejor jugador, cada día voy a la pista de entrenamiento con el objetivo de aprender algo. Por supuesto para mí los récords son importantes, por supuesto que soy muy competitivo, pero nunca he estado obsesionado en intentar ser el mejor. Estoy centrado en dar lo mejor en cada momento, si eso me da la posibilidad de competir por los torneos más importantes, bien, pero si no, el objetivo es volver a casa diciendo: ‘He hecho todo lo que he podido’”.

Ser el mejor de la historia

“He llegado más lejos de lo que soñaba, pero claro que me gustaría ganar un Grand Slam más, y ser el tenista que más ha ganado en la historia al final de mi carrera, pero sé que esa no va a ser la clave de mi felicidad en el futuro. Para mí no es una presión extra. Si pasa, bien, fantástico, si no, no seré más infeliz”.

Amigo de Federer fuera de la pista

“Ha sido una rivalidad positiva. Siempre he tenido una relación buena con la mayoría de mis rivales en el circuito. Eso es lo que siento, es la verdad. Con Novak, Roger siempre me he llevado bien. Hemos hecho cosas bonitas e importantes para nuestro deporte. Y tenísticamente, nos hemos empujado a ser mejores. Cuando tienes delante de ti a alguien que lo hace mejor que tú, te dice el camino que debes seguir para mejorar. Y eso es lo que pasó con Roger y después con Djokovic. Disfruto el desafío de intentar ser muy competitivo contra todos”.

Retirada

“No te puedo decir cuando me voy a retirar porque no lo sé”.

Tras la retirada

“No es algo que me ha preocupado demasiado (el día después) nunca. Soy feliz en mi vida fuera del tenis. Tengo mi Fundación, que está creciendo y será una parte importante de mi futuro; por supuesto tengo la Academia que también está creciendo”.

Responsabilidad en sus declaraciones

“Como personas públicas tenemos responsabilidad. Tenemos que dar un ejemplo positivo para la gente, mandar un buen mensaje al mundo, sobre todo a los jóvenes. Tienes que pensar lo que dices porque mucha gente tiene los ojos puestos encima”.

Arranque de temporada

“Tenemos la Copa ATP antes del Abierto de Australia. No estoy acostumbrado a jugar la semana antes de los Grand Slams, creo que nunca lo he hecho, pero este año es especial y veremos cómo lo manejamos”.

Sus manías o rutinas

“Las manías en cierto sentido son estúpidas, pero por otro lado, cuando entreno no lo hago, es una manera de diferenciar el entrenamiento de los partidos, para estar centrado en el partido, porque tenemos muchos. Creo que las rutinas ayudan a centrarte y tener control sobre ti mismo”.

Motivación

“La motivación para mi ahora es el Abierto de Australia. En una perspectiva más amplia, mi motivación es que me gusta lo que hago, jugar al tenis, la competición... Sé que no es para siempre y lo disfruto”.