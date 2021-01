El sorprendente ataque a Rafa Nadal: “A mí, me daría vergüenza”

La cuarentena del Abierto de Australia está provocando muchos enfados y mal humor entre los tenistas, superados por estar encerrados en habitaciones como si fueran delincuentes, sin poder entrenar. Uno de los más enfadados es el argentino Guido Pella, que ha encontrado un culpable: Rafa Nadal. No le gusta que los mejores tengan privilegios: Y”a asumimos que en el tenis hay un trato de favor a los mejores. Son los que venden entradas, los que movilizan todo, ellos son los que generan negocio. En una situación normal no hay problema con eso. Pero en un contexto de pandemia en el que se pide a todo el mundo empatía y solidaridad, que salga el director del Open de Australia 2021 a reconocer abiertamente ese trato preferencial y a blanquearlo, me parece que se están riendo de nosotros en la cara”

Según él, tenía que haber dicho algo. Sin embargo, salva a Djokovic y Federer: “Es duro que estemos aquí sin poder abrir ventanas, solicitando tener cinco minutos de aire fresco, y luego ves a Djokovic salir a un balcón más grande que mi habitación. La gestión de la burbuja de Adelaida ha sido un engaño, no me sorprende ni me molesta nada ya, pero es así, aunque no estoy criticano a Novak, ni mucho menos”, dijo del serbio. “a gente que puede hacer algo te da la espalda continuamente. Novak ha demostrado en muchas ocasiones tener intenciones e involucrarse por el bien común. Ha luchado contra la burbuja de Adelaida desde que supo que le metían ahí, no sé con quién ni cómo, pero me consta que lo ha hecho”, según recoge http://www.puntodebreak.com/,

También habló bien de Federer: “Me saco el sombrero con Roger. Tener la personalidad de renunciar a venir porque no quería dejar a la familia me parece perfecto. Isner también lo hizo y yo la verdad es que si tuviera las condiciones económicas de él no habría venido aquí probablemente”.

Por los visto, los únicos culpables son Nadal y Thiem:“«La realidad es que a mí me daría un poco de vergüenza. No me cambia en nada, sé cómo se maneja el mundo. Me parece injusto que pueda venir uno con dos y otro con seis personas. Que Nadal y Thiem no hayan dicho nada en contra de la cuarentena a mí me molestó», ha asegurado con dureza.

Según Pella, la cuarentena esta permitiendo que se vea cómo es de verdad la gente: “Algo que le agradezco a la pandemia es poder conocer a la gente que me rodeaba, al ambiente y al laburo que yo tenía. Se cayeron todas las caretas. Realmente comenzamos a conocer como se manejaban esas personas. No hay nada que me haya gustado más que esa sensación».