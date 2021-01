El ciclista agredido en Gran Canaria por un conductor: “Ya empieza a bajar la hinchazón”

Raúl Márquez es un ciclista mallorquín que estaba preparando una carrera en Gran Canaria. Un coche lo adelanto y... “Él hizo un adelantamiento peligroso, se lo recriminé y luego se bajó y pasó lo que se ve en el vídeo (para verlo pulsar aquí). Después de cinco días estoy mejor, empieza a bajar la hinchazón”, explicó en una entrevista en Radio Marca. Las imágenes muestran la cara marcada por los golpes y un ojo bastante hinchado. Lo que pasó fue que hubo una discusión que terminó en una agresión del conductor del coche, al que otros conductores tuvieron que ir a parar. El vídeo no tardó en correr por las redes sociales hasta hacerse viral. “He pensado muchas veces qué podría haber hecho para no llegar a eso, pero no se me ocurre ninguna manera de haberlo evitado”, insiste Raúl, que desvela además que, para su sorpresa, el agresor le ha denunciado a él.

“Esto no me va a echar del mundo de la bicicleta. Nunca nos había pasado nada ni parecido. Creo que fue el sábado porque había mucho más tráfico, supongo, esto el miércoles seguramente hubiera sido diferente”, fue otra de las reflexiones de Raúl, que quiso agradecer todo el apoyo recibido, que es con lo que se queda de la situación vivida.