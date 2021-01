Freixa acusa a Laporta de “flagrante deslealtad al club”

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa consideró este jueves que “la actitud de Laporta es una flagrante deslealtad al club” después de que este hubiese enviado una carta al presidente de la Comisión Gestora Carles Tusquets para pedirle que no se extralimitara en sus funciones.

“No entiendo que en la reunión no lo dijera y después fuera envíe una carta para amenazar a los miembros de la Comisión Gestora con el ejercicio de acciones judiciales con la intención de hacerlos responsables personalmente de lo que suceda en el club”, añadió en este sentido en una rueda de prensa telemática.

Así, Freixa explicó que “es el momento de reivindicar el respeto al Barça y de desmontar teorías”. Además, dijo que es necesario “exigir lealtad institucional”.

En su defensa de la Comisión Gestora, el candidato sentenció que “no son okupas” y que se debe parar de “decir que no tiene legitimidad y que tan solo debe convocar elecciones, esto no es lo que dicen los Estatutos”.

Y en sus reproches a Laporta, Freixa desveló que planteó "que se hicieran unas actas en las cuales todo lo que se decidiera (entre los candidatos y la Gestora) quedara anotado, pero Laporta no estuvo de acuerdo".

Según él, “todo responde a una estrategia de querer asaltar el club y es consecuencia de una campaña que se viene instrumentalizando desde hace tiempo para desgastar al club”.

Respecto al fichaje del central del Manchester City Éric García, Freixa explicó que “es el momento”, y así se lo ha expresado al entorno del jugador, “de asegurar la contratación” de quien asegura “llegará a ser capitán del Barça en los próximos 10 años”. Por eso pidió “a la Comisión Gestora que cierre su fichaje hoy mismo para que se incorpore a final de temporada”.

La intención del candidato es que Éric García llegue cuando quede libre el 30 de junio y no en este mercado de invierno como pretende Víctor Font. “No creo que sea un buen modelo pagar por un jugador que fue nuestro y acaba contrato a final de curso”, opinó Freixa.