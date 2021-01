Amputan la pierna a un futbolista después de sufrir una descarga eléctrica

La vida le cambió en un instante a Alain Cuevas, un joven futbolista mexicano de 23 años que perdió su pierna izquierda después de sufrir una descarga eléctrica. Como él mismo contó en su perfil de Facebook, la descarga le entró por la cabeza y le salió por el pie izquierdo. Cuevas militaba en el Ciervos FC, un club de la Segunda División Premier del fútbol mexicano.

Después del accidente, la situación de Cuevas se complicó, ya que no pudo ser ingresado en ninguno de los hospitales de Ciudad de México, desbordados por los casos de covid-19. Gracias a los contactos de su madrina, que trabaja como doctora, Cuevas pudo ser trasladado a Culiacán, adonde llegó al sábado por la noche. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el lunes para que le pudieran realizar los estudios médicos.

“Mi pie izquierdo quedo hecho trizas y el cirujano y los doctores, como debe de ser, fueron sinceros y directos conmigo y mis papas. Lo que nos dijeron era que me tenían que amputar el pie, porque estaba demasiado infectado y si no se operaba pondría en riesgo mi vida”, relató Cuevas.

“Al principio mis papas no querían, querían una segunda opinión, porque ellos saben lo que significa el fútbol para mí, pero los doctores decían que no había tiempo. En ese momento pasaban miles de cosas por mi cabeza, pensaba que ya se había acabado mi carrera futbolística, que fue corta, con todo lo que batallé para poder llegar a pisar una cancha de manera profesional, pensaba en mi familia, en que si me movían de aquí serían más gastos…Me cuestionada una y mil cosas, pero tuve que calmarme y tranquilizarme, y lo que hice fue encomendarme y confiar en DIOS, me puse a su disposición, que él es muy poderoso y sabe por qué hace las cosas. Todo tiene un propósito en la vida”, continuó explicando el joven.

“Tome la decisión, porque soy mayor de edad, de que me amputaran el pie izquierdo y en ese momento tuve una gran lección de vida. Aunque amas tanto hacer algo, practicar un deporte, o X cosa que hagas, nunca debes ponerlo por encima de tu vida”, explicó Cuevas.