La contundente respuesta a Figo de Sala i Martin por Messi: “Te va a explotar la cabeza”

Luis Figo opina de todo. Como ex futbolista se siente libre y quiere participar en la discusión pública. Por eso ha hablado del contrato de Messi y de sus cifras, lanzando un mensaje al Barcelona de Gaspart, de su época y también al actual.

Evidentemente, que Figo critique al Barcelona es algo que gusta muy poco en el Camp Nou. Ya le dejaron muy claro lo que le quería aquel día que volvió a pisar el césped del estadio azulgrana como jugador del Real Madrid y la bronca que se formó en la grada será recordada por todos los que estuvieron allí.

Después de eso, que Figo superó sin excesivos problemas, pocas cosas van a alterarle. Así que las críticas a sus opiniones le resultan, casi siempre, indiferentes, aunque sí que ha entrado a discutir con algunos políticos de izquierdas, que son los que habitualmente se llevan sus dardos.

Esta vez, como su tema ha sido el Barcelona y Messi, ha sido desde ahí desde donde le han respondido. Xavier Sala i Martín, el famoso economista independentista, que apoya a Laporta en las elecciones y que le dio su firma, le ha contestado con dureza y sin matices. Laporta ha reconocido que no cuenta con él para su junta directiva, pero sí para que le pueda ayudar en las complicadas cuentas de resultados con las que se va a encontrar quien gane las elecciones al Barcelona. “Sala-i-Martin me ayudará en todo lo que pueda. No está contemplado que entre en la directiva. Él tiene sus responsabilidades, pero puede haber alguna implicación más estrecha en el caso de que fuera necesario. Tengo la tranquilidad y la suerte de tenerlo aconsejándome. Para mí sus consejos son muy valiosos”.

Ningún candidato ha hablado de Messi y lo que le paga el Barcelona, tampoco han contestado a Figo. Sala i Martin tiene libertad para hacer lo que quiera y por eso su mensaje al jugador portugués, al que muchos barcelonistas consideran un traidor. “A ti te debe explotar la cabeza con eso de que Messi cobre una “prima por fidelidad” de 66M, no?”