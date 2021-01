El mensaje de Luis Figo sobre el contrato de Messi que indigna al Barcelona

El contrato de Messi sigue dando mucho que hablar. Las cifras exactas de lo que hasta ahora eran rumores o aproximaciones ha alarmado a muchos y más ahora que los candidatos a la presidencia buscan voto. Pero no sólo del actual entorno azulgrana llegan las críticas. También Luis Figo ha revolucionado a todo el mundo hablando del contrato de Messi.

Los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona -Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa- criticaron este domingo que se haya filtrado el contrato de Leo Messi con el Barcelona, publicado por el rotativo ‘El Mundo’, y que podría suponer unos 555 millones de euros en 4 años. En un vídeo difundido por su candidatura, Font comentó que se desconoce quien ha filtrado la información, pero a quien perjudica es al Barcelona. ”Es inadmisible. Decir que Messi ha arruinado al Barça es una autentica vergüenza, al contrario, Messi es el mejor de la historia y lo queremos con nosotros y siempre”, dijo.

En el caso de Laporta y de Freixa, ninguno de los dos quisieron realizar declaraciones públicas. Desde la candidatura de Laporta se recordó que Leo Messi es “un activo deportivo”, así como “un generador de beneficios de primer orden”. ”Lo que gana Messi es lo que se merece”, aseguran desde el equipo de campaña del expresidente barcelonista. En el caso de Freixa, desde su equipo de prensa se constata que no se va a comentar ninguna información relativa a “la privacidad de las personas”, No hablaremos de Messi hasta que tome posesión del cargo y haber hablado con él para no perturbar al equipo ni tampoco el trabajo del entrenador”, aseguran desde la candidatura de Freixa.

Es una situación delicada para ellos, que no tienen muy claro cómo afrontar un asunto tan delicado para el barcelonismo como es el futuro de su estrella. Si va a seguir o si debe seguir.

En cambio, para Luis Figo es más sencillo comentar lo que sucede. No tiene nada con el Barcelona, del que salió rompiendo el corazón a los aficionados, así que ahora ve las cosas desde la distancia: “Los asesores de Messi merecen una estatua; la gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspart”, ha escrito.

El tuit de Luis Figo

Por supuesto, le han llegado los insultos y otros mensajes con poco amor: “Siempre pendiente de lo que pasa en Can Barça. Que pasa portugués? Tanto rencor guardas? Por cierto, que obras has ido a ver últimamente? Como jubilado debes tener información privilegiada...”

“Los asesores buenos eran los tuyos, que te gestionaban los contratos a pares”, le escriben