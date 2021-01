Los whatsapp en la muerte de Maradona: “Se va a cagar muriendo”

La muerte de Maradona sigue dando que hablar y puede que esto dure mucho más tiempo porque son muchas las incógnitas que aún no se han resuelto sobre lo que le sucedió. Ahora Infobae está sacando a la luz los mensajes que cruzaron en los últimos momentos de vida del crack argentino Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov. Son duros porque muestran la crudeza del momento.

“Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, le manda ella en un momento de máxima angustia.

La tensión va en aumento: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

“Avísame si están enojados con nosotros”, le dice él en un momento de la conversación.

“No, no, por ahora no dijeron nada”, contesta ella.

“Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”, intenta tranquilizarla él.

Y cierra la conversación hablando de la familia: “Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”.

Lo más duro es el mensaje que Luque manda a un amigo mientras habla con Cosachov: “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

