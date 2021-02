Federer ya tiene fecha de regreso: ¿cuánto tiempo habrá pasado desde su último partido?

Roger Federer es el gran ausente en el arranque de la temporada tenística en Australia. No participará en el primer Grand Slam de 2021, después de estar recuperándose de dos operaciones en la rodilla... Y tras no querer pasar la estricta cuarentena a la que se ha sometido a los tenistas para poder jugar en un país que ahora mismo no tiene contagios por coronavirus. El suizo dijo en la emisora de radio suiza SRF Sport que estaba “deseando volver a celebrar victorias” y que había elegido Doha para reaparecer. El torneo qatarí es entre el 8 y el 13 de marzo.

Se trata de un ATP 250, un torneo “pequeño” para ir creciendo poco a poco, pues va a ser mucho tiempo sin competir. El último partido oficial que jugó Federer fueron las semifinales del Abierto de Australia el año pasado, el 30 de enero. Perdió en tres sets, con algunos problemas físicos. Una semana después disputó una exhibición con Nadal en Suráfrica... Y ya. La primera operación de la rodilla derecha llegó justo antes de que estallara toda la crisis por el coronavirus. Ya en plena crisis se confirmó que Wimbledon 2020 se cancelaba, también que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazaban. Eran los dos grandes objetivos del helvético. Seguía con problemas en la rodilla y se volvió a operar, dando el curso por finalizado, saltándose el US Open y Roland Garros. Ahora ya se sabe cuándo volverá.

La duda es cómo asumirá un parón tan largo un tenista que en agosto cumple 40 años.