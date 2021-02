El tremendo enfado de Pedrerol en El Chiringuito, amenaza con cambios y con irse

Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito no ha podido más en su programa y ha estado a punto de marcharse, lo que no sería la primera vez.

En una discusión entre Paco Buyo y D’Alessandro el presentador ha pedido al ex portero del Real Madrid que respete el turno de palabra del resto de contertulios, pero Buyo seguía empeñando en contar lo que estaba contando sin dejar de hablar a los otros. Eso ha hecho que Pedrerol estalle, porque consideraba que no se podían hacer las cosas, porque no se entendía lo que estaban diciendo los colaboradores del programa de tertulia.

Pedrerol ha amenazado con irse y después ha dicho que va a haber cambios.