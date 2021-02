Muguruza vuelve a una final un año después

De Melbourne a Melbourne. Del 2 de febrero de 2020 al 6 de febrero de 2021. De la final en el Open de Australia con derrota ante la estadounidense Sofia Kenin a la final del Yarra Valley Classic ante la número uno del mundo, la australiana Asleigh Barty. Garbiñe confirmó en las semifinales su sobresaliente trayectoria en la semana previa al primer Grande de la temporada. Arrasó, 6-1 y 6-0 en 54 minutos, a la checa Marketa Vondrousova. “Estoy muy contenta de estar en otra final. Mi servicio funcionó en los momentos importantes y he estado tomando el control desde los primeros momentos. Siempre es bueno jugar contra las mejores, en este caso contra la número uno del mundo”, aseguró.

Garbiñe lleva un torneo casi perfecto. No ha cedido un set y apenas ha perdido diez juegos ante rivales como la belga Van Uytvanck, la rusa Pavlyuchenkova o su verdugo el año pasado en Melbourne, la estadounidense Kenin. La final que arrancará a las 21:00 (hora española) cuenta con tres precedentes. Barty se impuso en las semifinales de Birmingham (Gran Bretaña) en 2017 y en los cuartos de final de Doha en 2019. Muguruza se llevó los octavos de Toronto hace cuatro años.

La española, que tiene pendiente de confirmar su estreno en el Open de Australia en la jornada del lunes, llama a la cautela ante lo que se avecina en el Grand Slam. “No me siento favorita para el Open de Australia. Ahora estoy jugando un torneo en el que lo estoy haciendo bien, pero es curioso cómo es el tenis, porque aunque esté jugando bien no quiere decir que mágicamente la semana que viene todo vaya a salir bien. He entrenado duro y bien, y estoy contenta de que me esté saliendo lo que he trabajado. Estoy acumulado todos los partidos posibles e intentando sumar esa confianza que cuesta conseguir. Hay chicas por delante mío que están mas arriba en el ránking y ellas sí son favoritas”, dijo Garbiñe antes de disputar su decimotercera final del circuito en busca de su octavo título. El último torneo que levantó la doble ganadora de Grand Slam fue Monterrey en 2019.