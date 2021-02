El desesperado mensaje de Ibai Llanos tras el gol del Huesca al Real Madrid

El Huesca se ha adelantado contra el Real Madrid en el encuentro de LaLiga. Un trallazo en la segunda parte ha adelantado al conjunto local, que apenas había llegado en la primera parte.

Pero Javi Galán ha cazado una contra y ha puesto el balón en la escuadra, inalcanzable para Courtois.

La desesperación de los madridistas con su equipo hace que no puedan más. Eliminado de la Copa y de la Supercopa, perdió contra el Levante en el último encuentro de LaLiga y el Huesca ha marcado primero.

Ibai LLanos es madridista y está desesperado, como ha escrito.

“Lo único que me apetece en estos momentos es pegarme 20 tiros en los cojones” y luego ha seguido: “Dos largueros y un gol en cuatro minutos, esto es una puta broma? frente al colista de la liga y a 10 puntos del líder, yo no aguanto más, me voy a tomar por el culo”.