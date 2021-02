Dominik Paris vuelve a lo más alto del podio en Garmisch-Partenkirchen

Dominik Paris ha conseguido hoy su primera victoria de la temporada en el descenso de Garmisch. Se trata de la decimonovena victoria en la Copa del Mundo de su carrera para el esquiador italiano de 31 años desde que regresó de la lesión del LCA sufrida el año pasado en Kitzbühel. La última victoria de París en la Copa del Mundo fue en Bormio en diciembre de 2019.

Con 15 victorias en descenso, Dominik Paris es el esquiador masculino en activo que más pruebas de descenso ha ganado en la Copa del Mundo. En la lista masculina de todos los tiempos, Paris comparte el cuarto puesto junto a Franz Heinzer y Hermann Maier. Sólo Franz Klammer (25), y Stephan Eberharter (21) Peter Müller (20) tienen más carreras de descenso en la Copa del Mundo que Paris.

“Estoy un poco sorprendido, he empujado... ha sido muy divertido hoy (...) Ha sido cada día, un poco mejor. Tenía más confianza en los esquís, pero sé que hace falta mucho para volver a estar en el podio y conseguir la victoria. El entrenamiento de ayer me dio mucha confianza, ya que estaba esquiando con mucha solidez, y hoy he apretado mucho hasta el fondo. Estoy muy contento. Espero que mi esquí vuelva un poco más”, dijo Paris.

A tan sólo 0,37 segundos del ritmo ganador llegó Beat Feuz. Aun así, fue el 51º podio de Feuz en su carrera en la Copa del Mundo y el 39º en Descenso. Sólo Franz Klammer (41) y Peter Müller (41) han conseguido más podios en la Copa del Mundo de Descenso que Feuz.

El podio lo completó Matthias Mayer. Terminó a 0,40 segundos de París. Es su cuarto podio consecutivo en descenso.

Los resultados mantienen a Beat Feuz (406) y Matthias Mayer (358) en el primer y segundo puesto de la clasificación de la Copa de Descenso, mientras que Dominik Paris (288) adelanta a Johan Clarey en el tercer puesto.