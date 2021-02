Laporta y el gran engaño a Messi en el Barcelona

Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, concedió una entrevista al diario argentino Olé en la que hizo una encendida defensa de Leo Messi, que termina contrato con el club el próximo 30 de junio y cuya continuidad está en el aire. Laporta piensa que “Messi se quiere quedar” y confía en que si él gana las elecciones, el argentino permanezca en la plantilla.

“Soy optimista. Hasta pese a las noticias que no me gustan por su falsedad... Que Messi arruina al Barça es falso, quedó demostrado. Todo el mundo entiende que Messi genera más ingresos de lo que cuesta. Esto es muy importante, porque la intencionalidad de la noticia iba en la otra dirección, en la opuesta. El retorno de tener a Messi en sus filas, para el Barça es enorme. Se ha podido demostrar que Leo genera un tercio de los ingresos del club y sólo cuesta un 8%. Y en lo deportivo es evidente: ganó cuatro Champions, diez ligas, tres Mundiales, seis Copa del Rey. Nunca en la historia ganamos tanto...”, declaró Laporta a Olé.

“A nivel personal sé que Leo está dolido y molesto, la prueba es la reacción de los abogados, es la querella contra el medio y los posibles personajes que han podido filtrar el contrato, eso es un delito. Tiene efectos muy delicados para la persona afectada... Leo puede ganar respeto a su imagen y quedar reconfortado, porque es el mejor de la historia, genera ingresos al club de su vida más de lo que cuesta, el Barça puede justificar tener a Messi en sus filas... Hasta 2003 teníamos 56 títulos y el Madrid, 69. Desde 2004 esto se ha revertido: 34 a 22 para el Barça. Además, el ejemplo que da Messi para el Barça en La Masía, que sale de la cantera, llega y es el mejor de la historia. Messi no tiene precio. ¿Quién es el jugador favorito para los niños? Messi... Lo que asusta a nuestros rivales es Messi, no tiene precio... Nos ha hecho llorar de emoción, tenemos claro que el retorno emocional es enorme. El barcelonismo está a favor de Messi... El entorno de Messi tiene en claro todo esto...”, aseguró Laporta.

“Hay gente que llegó a decir que se tenía que vender a Messi, una barbaridad y más de parte de quien venía. No tenía esas atribuciones y crea confusión, perjudica al Barça... La inmensa mayoría quiere que Messi siga en el Barça y siga generando todo lo que genera”, insistió Laporta.

El candidato a la presidencia del Barcelona está convencido de que Messi se quiere quedar en el club: “Seguimos queriendo a Leo porque tiene todavía mucho recorrido y puede seguir siendo el líder y ayudar a esta reconstrucción. Si iniciamos una nueva era con Messi, se puede compatibilizar también a seguir aspirando a ganar títulos... Cuando asuma tengo que hacer una auditoria. Tengo datos, quiero dejar un mensaje de tranquilidad: esto es reversible, se va a revertir esta crisis. El Barça está en una situación delicada, vamos a reestructurar la deuda con los activos que tenemos, esto tiene solución, sólo necesitamos un plan de choque que tenemos previsto, y en el corto plazo la prioridad es afrontar la renovación, la auditoria nos dirá... Estoy convencido de que Leo se quiere quedar. Por el cariño y respeto mutuo que nos tenemos. Leo siempre ha dicho “todo lo has cumplido”. Messi no se guía por el dinero, si fuera por eso tuvo muchas ofertas... Leo, su familia, no se guían por eso, es un profesional y quiere sentirse valorado. Quiere seguir ganando, disfrutando su vida, una propuesta deportiva acorde...”.

“Me llega siempre que está a gusto, conozco a su entorno, tengo buena relación, a nadie le gusta hacer cambios bruscos de vida, irte a vivir a otro país. Yo lo quiero a Messi, dónde va a estar mejor que aquí. Messi va a ser el primero en ayudar al Barça. Cuando vi que sonrió con el tiro libre [contra el Athletic] se me puso la piel de gallina, es una maravilla, tiene que sentirse querido de nuevo. Lo han engañado mucho, estoy convencido de que tiene las ganas, va a esperar nuestra propuesta. Otros clubes aprovechan este estado, lo basan todo en el dinero. El dinero no garantiza títulos, el ejemplo son los que hacen estas ofertas, mucho dinero y no han ganado la Champions, más de uno...”, insistió Laporta.