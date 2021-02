Lo que opina Iñaki Williams de Abascal, líder de VOX

El programa “Salvados”, de laSexta, estaba dedicado este domingo al racismo en la sociedad, y dos de los invitados fueron el ex jugador de baloncesto Savané y el delantero del Athletic Club de fútbol Iñaki Williams. En uno de los momentos, Gonzo, el presentador, le pone al futbolista un vídeo de Santiago Abascal, líder de VOX, en el que habla de la inmigración ilegal. “La mayor parte que viene son jóvenes en una forma física muy superior a la de muchos de nosotros”, dice en un momento “Esos no son refugiados. Estamos ante una inmigración masiva. Tiene que llegar el mensaje de que el que entra de forma ilegal en nuestra casa, en España, debe abandonar toda esperanza de trabajar legalmente entre nosotros”, añade el político en su discurso. La pregunta para Williams es qué piensa. Y responde: “Si te dijese lo que pienso realmente creo que me metería en un problema”.

El delantero es de padres ghaneses. Llegaron a España tras pasar muchas penurias. “Cruzaron el desierto, bebieron su propia orina y saltaron la valla de Melilla”, explica Williams. Su madre ya estaba embarazada de él y el destino les llevó a Bilbao, donde ahora es una de las caras más reconocidas de la ciudad. “Si yo no fuese Iñaki Williams, el jugador del Athletic, sufriría como he visto que sufre gente”, opina el jugador.