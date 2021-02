El irónico mensaje de Fernando Simón sobre la polémica boda del Casino

Sólo faltaba Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha hablado también de la famosa boda en el Casino de Madrid, en la que un ex jugador de la cantera del Real Madrid se casó a lo grande o por lo menos eso parecía en las imágenes que se han filtrado en las redes y que han levantado no pocas amposllas. Simón se ha referido a ello en la habitual conferencia de Prensa que da para informar de cómo va la evolución del coronavirus y también de las vacunas, que tienen que ser la solución para que se puedan celebrar bodas. Porque mucha gente las ha retrasado.

«No tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos”, aseguró ayer Fernando Simón cuando le preguntaron por el polémico enlace. Para él hay que respetar las normas y tenemos que hacerlos todos: “Quien no cumple las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo. Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda, la gente está feliz, el amor fluye… y se pueden relajar algunas medidas, pero hay que ser consciente de los riesgos a los que exponemos a todos», ha continuado con su habitual tono de que parece que no, pero sí que está echando una bronca.

A la boda asistió Elena Tablada, casada con el hermano de la novia, jugadores de pádel y jóvenes empresarios de Madrid. Aunque se asegura que sólo asistieron los que dieron negativo en el PCR que se hicieron todos y que después sólo había cuatro comensales por mesa, las imágenes en las redes son de todos levantados, sin mascarilla y celebrando la llegada de los novios. Hay un detalle que no ha pasado inadvertido: el único que lleva la protección bucal de todos los que aparecen en el vídeo, es el camarero.