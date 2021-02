La defensa de Xavi de Qatar frente a los “prejuicio”s

Xavi es uno de los nombres en la campaña electoral del Barcelona, porque todos saben que es un valor. Font apuesta por él, mientras Laporta no dice nombres y juega con la ventaja que le da ser favorito. Xavi, por su parte, no se moja ni un poquito, sabe que elegir bando en esta caso sería un error. Como uno de los ex jugadores más recordados del reciente pasado del conjunto catalán, es consciente de que su valer permanecerá inalterable si no entra en la guerrilla de los candidatos. El único bando que ha elegido es el de Qatar y su Mundial el año que viene, en diciembre.

”Es un acierto el cambio del calendario. En este país si hay un hándicap es el calor y en verano sería muy difícil competir en estas condiciones, sobre todo también para los aficionados”, asegura el futbolista. Xavi era un “talibán” del césped y de que todo debía estar en perfecto estado para ayudar a los futbolitas: “Jugar en diciembre es una ventaja para el futbolista porque está en mejor forma. Los Mundiales históricamente han sido a final de temporada y se llega cansado mental y físicamente. Se verá a los futbolistas en el mejor estado de forma posible y eso es una ventaja”.

No sólo el tiempo, también el país, pese a lo que se piensa desde fuera es envidiable, según Xavi: “Qatar es un país pequeño, de poca extensión, y el futbolista no va a tener que viajar. Estará siempre en el mismo hotel. Es una ventaja para el espectáculo y para el aficionado, que podrá ver dos partidos el mismo día”, insiste Xavi. Alguna vez ha hablado mal de España para, por comparación, poner bien a Qatar. Ahora ya no le hace falta. Es un defensor de un país al que se le critica mucho por cómo entiende los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. Prejuicios, según Xavia: “Se verá un Mundial histórico. No tengo ninguna duda de que la gente se va a sorprender muchísimo. Hay mucho prejuicio a esta cultura y este país”.