Los insultos del presidente de la Juventus después de la peineta de Conte

El partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia entre Juventus e Inter en Turín estuvo cargado de tensión. El 0-0 final clasificó para la final a la Juve, que se impuso en la ida por 1-2. Pero más allá del fútbol, la noticia estuvo en el enfrentamiento que mantuvieron el entrenador del Inter, Antonio Conte, y el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli.

Conte fue entrenador de la Juventus entre 2011 y 2014 y abandonó el club por sorpresa al presentar su dimisión en julio de 2014, en plena pretemporada. Parece que Agnelli todavía no ha olvidado la forma en la que Conte se marchó del club.

Al poco de empezar el encuentro, el defensa de la Juventus Leonardo Bonucci se dirigió a Conte y le dijo: “Conte, hay que respetar al árbitro”. A partir de ahí, la situación se volvió cada vez más incómoda para el técnico, que en el descanso se retiró a los vestuarios haciendo una peineta que los presentes en el estadio aseguran que iba dirigida a Agnelli.

Antonio Conte keeping things spicy pic.twitter.com/YShNCpjtjI — Football Rascal (@FootballRascal) February 10, 2021

Al final del encuentro, con su equipo clasificado para la final, se vio a Agnelli bajando por las gradas del estadio furioso y muy alterado gritando a Conte: “Vete a tomar por culo. Calla, gilipollas”.

En la rueda de prensa posterior al partido, Conte aseguró que fue insultado por el banquillo de la Juventus durante todo el primer tiempo y dio su versión de lo sucedido: “¿Mi gesto? Que la gente de la Juventus diga la verdad. El cuarto árbitro escuchó lo que pasó durante todo el partido, debemos decir la verdad y ser más educados. Creo que hay que respetar más a los que trabajan. No me gusta comentar, me enseñaron que en todo hay que tener educación y respeto”.