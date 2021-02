Vincent Kriechmayr se lleva el oro en el Super-Gigante en Cortina d’Ampezzo

Vincent Kriechmayr se hizo con el oro en el Super-G masculino durante una primera jornada brutal de carreras en los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino FIS 2021 en Cortina d’Ampezzo. Con un tiempo de 1:19.41 corriendo con el dorsal 5, se impuso a su ex compañero de equipo Romed Baumann por 0,07 segundos y a Alexis Pinturault por 0,38 segundos, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Es su primer oro y la tercera medalla para Kriechmayr. Había conseguido la plata (Super-G) y el bronce (Descenso) en los campeonatos del mundo de Åre en 2019.

Los últimos 14 títulos de super-G masculino en los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos han sido ganados por 14 esquiadores diferentes (2003-2021).

“He visto a los chicos que actuaban con los dorsales 1, 2 y 3 y todos han perdido la puerta. Fue una carrera muy dura para mí, no fue perfecta, pero es una buena manera de empezar los campeonatos del mundo”, dijo Kriechmayr.

Baumann, de 35 años, que no subía al podio desde la Copa del Mundo de 2014-2015, es el primer esquiador que gana una medalla en los campeonatos del mundo con dos países diferentes: fue medalla de bronce para Austria en la prueba combinada en los campeonatos del mundo de Schladming en 2013.

El líder de la general de la Copa del Mundo, Alexis Pinturault, tuvo su mejor actuación de la temporada en Súper G y se llevó un sorprendente bronce.

El Súper G masculino supuso el debut de la flamante pista Vertigine (que se traduce como “vértigo”), que nunca se había probado antes y que se utilizará en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Y la puesta en escena del entrenador italiano Alberto Ghidoni causó algunos problemas a los competidores.

Los tres primeros esquiadores en bajar no pudieron terminar la carrera: El austriaco Christian Walder y los suizos Loic Meillard y Mauro Caviezel no pudieron mantener la línea y los tres fallaron en la misma puerta tras el salto de la Vertigine, en total 18 competidores no terminaron la prueba.